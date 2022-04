Hell is Us : un nouveau jeu d'action et d'aventure semi-ouvert par le directeur créatif des Deus Ex dévoilé en vidéo

Rogue Factor est pour rappel un studio canadien installé à Montréal, connu pour avoir développé Mordheim: City of the Damned et Necromunda: Underhive Wars. En 2019, il avait recruté Jonathan Jacques-Belletête (Deus Ex, Marvel’s Guardians of the Galaxy) et voici le projet sur lequel il travaille depuis plusieurs années.

Rogue Factor dévoile Hell is Us, un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne en monde semi-ouvert. Les joueurs suivront un héros vivant dans un pays en autarcie, mais en proie à une guerre civile, alors que de mystérieuses créatures en lien avec d'anciennes stèles et monuments de la région viennent d'apparaître. Cette Calamité est au cœur de l'intrigue, qui demandera aux joueurs de prendre les armes pour affronter ces monstres. Le titre demandera d'explorer les différents environnements pour mieux comprendre l'univers, comme l'explique Jonathan Jacques-Belletête, directeur créatif du jeu :

Notre objectif avec Hell is Us est de redonner à l’aventure et à l’exploration ses lettres de noblesse. Nul besoin de journal de quête détaillé ou d’indication précise sur la carte des zones à explorer : nous souhaitons que les joueurs ressentent le souffle de l’aventure, guidés par leur réflexion et leur instinct.

Des mécaniques qui vont ravir les fans de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou du récent Elden Ring. Hell is Us sera évidemment édité par Nacon, propriétaire de Rogue Factory, son PDG Alain Falc rajoute :

Nous sommes très heureux de pouvoir enfin révéler cette production. En tant qu’éditeur, nous souhaitons proposer des expériences de jeu toujours plus originales qui sauront séduire le plus grand nombre. Le premier jeu du studio Rogue Factor depuis son acquisition est aussi un de nos projets les plus ambitieux, et nous avons hâte d’en dévoiler davantage dans les prochains mois.

Hell is Us est développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, mais il faudra être patient avant de découvrir le jeu : il est attendu en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà retrouver un teaser ci-dessus, des images sur la seconde page ainsi que Necromunda: Underhive Wars à 17,99 € chez Gamesplanet.