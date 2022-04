Unreal Engine 5 : le moteur 5.0 disponible pour les développeurs, 2 démos jouables et 1 démo technique par The Coalition aussi

L'Unreal Engine est le moteur de jeu le plus populaire de notre époque, alors forcément, chacune de ses améliorations est un évènement pour l'industrie. Epic Games avait dévoilé toutes les possibilités et nouveautés de l'Unreal Engine 5 avec la démo Lumen in the Land of Nanite, de nouveau montrées via la séquence Valley of the Ancient à l'occasion du lancement de la 5.0 en bêta.

Depuis, Fortnite a officiellement adopté les technologies Lumen et Nanite en passant à l'Unreal Engine 5, et voilà qu'aujourd'hui, la version 5.0 est officiellement disponible pour tous les développeurs ! Cela veut dire que tous les studios qui le désirent vont désormais pouvoir utiliser pleinement les nouvelles fonctionnalités graphiques imaginées par Epic Games, qui donneront davantage de profondeur aux productions de demain. Un visuel montre d'ailleurs une liste de plusieurs dizaines d'équipes qui prévoient des jeux utilisant ce moteur amélioré.

Un changelog et un récapitulatif des nouveautés sont proposés en anglais à cette adresse. C'est là que vous pourrez aussi télécharger 2 démos jouables sur PC. La première s'appelle The City Sample, et permet d'apprécier les coulisses de la création de The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. L'autre est dénommée Lyra Starter Game, et est un shooter multijoueur à la direction artistique sommaire exploitant les innovations techniques de la 5.0 : il sera mis à jour avec les futures améliorations de l'Unreal Engine 5 à l'avenir.

Enfin, The Coalition, membre des Xbox Game Studios qui avait déjà livré la courte démo technique Alpha Point, a remis le couvert avec la séquence cinématique The Cavern, montrant des décors et personnages non liés à un projet en cours, sur le morceau Walls de Rival Consoles. Pour les curieux, Kate Rayner, directeur technique du studio, a expliqué son processus de création sur le site de Xbox.

Une chose est sûre, nous ne sommes pas près de ne plus entendre parler de l'Unreal Engine 5.

