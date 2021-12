MAJ The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience se dévoile pleinement en vidéo, disponible maintenant sur PS5 et Xbox Series X et S

L'un des évènements de cette fin d'année 2021, ce sera la sortie en salles d'un quatrième épisode pour la saga Matrix. Ce Matrix Resurrections qui jouait sur l'effet de déjà-vu dans sa première bande-annonce va avoir droit à une promotion plus qu'étonnante avec une « expérience » sous Unreal Engine 5 qui a fuité la semaine dernière. Elle vient d'être officialisée comme il se doit, avec de belles promesses et un rendez-vous au passage.

Pour commencer, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est d'ores et déjà disponible en téléchargement sur PS5 et Xbox Series X|S, mais prévoyez de la place, car il faut tout de 25,261 Go sur la console de Sony pour ce qui est qualifié de cinématique et démo technique en temps réel (oui, il y aura les deux). Nous ne pouvons malheureusement pas encore découvrir ce qu'elle va nous proposer, puisqu'un compte à rebours nous demande de revenir le 10 décembre à 5h00. L'audio sera en anglais et des sous-titres sont prévus dans notre anglais et bien d'autres si besoin. Ce qui est sûr, c'est que le teaser diffusé avec un Keanu Reeves reproduit numériquement a de quoi laisser pantois !

Epic Games et Warner Bros. Pictures ont de plus mis les petits plats dans les grands, puisque c'est lors de la cérémonie des Game Awards 2021 que toute la lumière sera faite sur cette expérience, qui sera donc lancée dans la foulée. D'ailleurs, les acteurs prêtant leurs traits à Neo et Trinity seront présents.

Entrevoyez l'avenir du storytelling et du divertissement interactif avec UE5 grâce à cette cinématique qui repousse les frontières du possible et une démonstration technique en temps réel entièrement gratuits. Créée par les membres de l'équipe du film original, dont Lana Wachowski ainsi qu'Epic Games et ses partenaires, La Matrice s'éveille : Une expérience Unreal Engine 5 vous entraînera dans l'univers surréel de la Matrice pour un voyage incroyable aux côtés de Keanu Reeves et de Carie-Anne Moss. Prêt à découvrir les possibilités offertes par l'association de la puissance d'Unreal Engine 5 et de ka PlayStation 5/Xbox Series X|S ? Entrez dans le monde d'une des franchises de films d'action les plus emblématiques jamais réalisées. Prétéléchargez La Matrice s'éveille : Une expérience Unreal Engine 5 dès maintenant. Ne manquez pas les Game Awards le 9 décembre au cours desquels l'expérience sera présentée !

Pas de panique si vous ne possédez pas de console next-gen pour en profiter, nous partagerons son contenu via cet article si la capture de vidéo est permise par l'application lorsqu'elle sera lancée.

Mise à jour : Epic Games a mis en ligne la très longue bande-annonce de The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience à la suite des Game Awards, idéal si vous n'avez pas la console adéquate pour en profiter et la découvrir manette en mains.

La trilogie Matrix originale est sinon vendue en Blu-ray sur Amazon au prix de 18,70 €.

Lire aussi : CINEMA : Matrix Resurrections, le casting principal prend la pose sur une première affiche officielle