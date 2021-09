CINEMA : Matrix Resurrections, un premier trailer spectaculaire aux faux airs de déjà-vu

Mardi, Warner Bros. nous a teasé au sujet de Matrix Resurrections, un quatrième épisode à la saga des années 2000 attendu en fin d'année et dont nous n'avions jusqu'alors rien vu. Les premières scènes en provenance du site WhatIsTheMatrix.com ont fait monter l'excitation jusqu'à ce jeudi 15h00, où nous avons enfin pu découvrir une première bande-annonce du projet. Alors, ce retour dans la matrice s'annonce-t-il prometteur ? Ce qui est sûr, c'est qu'il rendra nostalgiques les fans de la première heure.

Bande-annonce VOTFR

Si Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont bien présents et reprennent leur rôle de Neo et Trinity, nous les retrouvons plongés dans la matrice, ne se rappelant plus vraiment de qui ils étaient. Nous suivrons donc « Thomas », se remémorant sous forme de rêve les évènements passés, qui consulte un psy joué par nul autre que Neil Patrick Harris et suit un traitement à base de pilules bleues... Yahya Abdul-Mateen II occupera donc un rôle identique à celui de Morpheus (quel que soit son nom ici), tandis que Jessica Henwick fait office de Trinity 2.0 avec son tatouage de lapin blanc d'Alice aux pays des merveilles. De rares aperçus de Sion sont également présents, où les machines sont toujours bien actives.

Entre scènes d'actions intenses, le retour des Agents et une quête tournant encore autour du personnage de Trinity, ce Matrix Resurrections semble pour le moment ne pas réinventer la roue, mais promet tout de même un sacré spectacle.

Bande-annonce VF

Matrix Resurrections sortira le 15 décembre 2021 en France et le 22 aux États-Unis, en salles et sur HBO Max. D'ici là, il n'est pas trop tard pour découvrir ou vous replonger dans la trilogie des sœurs Wachowski, vendue 24,99 € sur Amazon au format Blu-ray.