CINEMA : Matrix Resurrections joue avec la réalité dans sa deuxième bande-annonce

C'est jour de fête pour les fans de Matrix, mais rien de plus normal puisque nous sommes lundi et que Warner Bros. a récemment lancé le #MatrixMonday. Ainsi, nous avons déjà pu découvrir un teaser pour The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, qui sera lancé en fin de semaine sur PS5 et Xbox Series X|S, mais ce n'était qu'une mise en bouche avant le plat principal. Qui est ? Eh bien, rien de moins que la deuxième et ultime bande-annonce du film Matrix Resurrections !

Bande-annonce VOSTFR

La première surfait déjà pas mal sur la nostalgie avec des plans sous forme de déjà-vue, ce que fait encore plus ce nouveau trailer en nous montrant carrément des scènes reprises directement des précédents films et en nous questionnant sur ce qui est réel ou non. Parmi les nouveautés notables de cette vidéo du jour en termes de casting, nous avons droit à la nouvelle apparence de Niobe, toujours incarnée par Jada Pinkett Smith, mais qui a ici pris un sacré coup de vieux, et aussi celle de la jeune Sati, cette fois incarnée par Priyanka Chopra Jonas. Le scénario reste lui toujours assez nébuleux, bien que l'enjeu principal semble être la réunion de Neo et Trinity dans le « monde réel », où la guerre semble toujours faire rage. Au moins, le titre du long-métrage prend tout son sens puisqu'ils étaient censés être morts.

Les fans de la première heure sont en tout cas caressés dans le sens du poil avec des tirades cultes remises aux goûts du jour, dont le fameux « Mr. Anderson » crié par le remplaçant de l'Agent Smith joué par Jonathan Groff (bon, difficile de faire mieux qu'Hugo Weaving sur ce coup). L'action sera assurément de la partie et promet à nouveau de nous en mettre plein la vue, notamment du côté du personnage incarné par Jessica Henwick.

Bande-annonce VF

Pour patienter d'ici la sortie de ce Matrix Resurrections le 22 décembre, vous pouvez vous refaire la trilogie en Blu-ray, vendue 18,70 € sur Amazon.

