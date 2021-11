CINEMA : Matrix Resurrections, le casting principal prend la pose sur une première affiche officielle

Initialement prévu pour le 15 décembre 2021 dans nos salles françaises, comme l'indiquait Warner Bros. France lors de la diffusion de sa première bande-annonce, Matrix Resurrections a finalement évité la confrontation directe avec Spider-Man: No Way Home et sera lancé comme aux États-Unis le 22 décembre, une information qui méritait d'être clarifiée avant de passer à la nouveauté du jour. Non, pas de trailer en vue, bien qu'il semble logique que nous en ayons un deuxième avant le lancement, donc d'ici peu, mais une affiche officielle très classe.

Contrairement au semblant de poster qui avait été partagé lors du changement de nom de la société mère de Facebook en Meta, qui surfait sur le buzz du fameux métavers si cher à Mark Zuckerberg en déclarant que le film était désormais « basé sur des faits réels », nous retrouvons cette fois les membres principaux du casting. Évidemment, Neo est au centre et bien mis en avant, toujours incarné par Keanu Reeves. À ses côtés, Carrie-Anne Moss en Trinity dégage plus de classe que jamais. Plus étonnant, non pas par sa présence, mais plutôt par sa tenue, le nouveau Morpheus de Yahya Abdul-Mateen II a tout pour faire penser au Joker de Joaquin Phoenix. Parmi les deux personnages féminins restant, nous retrouvons d'un côté Jessica Henwick, déjà aperçue avec sa chevelure bleutée et son tatouage de lapin blanc, qui jouerait une certaine Bugs (le nom reste sujet à confirmation).

Mais qui est l'autre ? Bonne question. Sa coiffure ressemble assez au personnage présent sur la capture ci-dessous, en provenance du trailer, qui aurait donc un rôle au moins aussi significatif que celui de Cypher dans le premier Matrix, puisqu'il apparaissait également sur le poster de l'époque.

Le slogan est lui bien évocateur « Retour à la Source », qui est un élément clé de la précédente trilogie et de l'univers de la saga. Pour finir, un tweet montrant en flash diverses scènes à priori toutes déjà vues a été partagé à la suite de cette affiche, avec plusieurs voix de personnages parlant de vieux code familier, de signal et d'un piège... Un drôle de teasing, si s'en est un, demandant de liker le tweet et qui nous a ensuite valu le message ci-dessous, la simulation en question faisant référence à notre inscription sur Twitter. Bref, wait & see.

It’s time to re-enter The Matrix.



♥️ this tweet and receive weekly directives. #TheMatrix pic.twitter.com/avwboYGudH — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) November 17, 2021

@OmegaLaw_, request for simulation removal: Accepted.



Simulation Start Date: April 2011

Removal: Immediate



Today is the day your Twitter feed woke up. Keep your eyes open for more. #TheMatrix.



Reply #exit to opt-out. pic.twitter.com/6amAiCuyGR — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) November 17, 2021

Si l'envie de (re)découvrir les trois films Matrix vous trotte dans la tête, le coffret Blu-ray est en vente sur Amazon au prix de 24,78 €.