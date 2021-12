CINEMA : Matrix Resurrections, Neo part à la rencontre de Morpheus dans une scène diffusée aux Game Awards 2021

Difficile d'échapper à la Matrice cette semaine, que vous soyez plutôt joueur ou cinéphile. En effet, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est désormais disponible depuis cette nuit et les Game Awards 2021. Le long-métrage Matrix Resurrections a lui eu droit lundi à sa deuxième bande-annonce et s'est également invité à la cérémonie où sont intervenus Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Ce fut l'occasion de découvrir une scène du film d'un peu plus d'une minute.

Nous y retrouvons donc Neo et le personnage incarné par Jessica Henwick avec la scène déjà vue dans les trailers où ils franchissent une porte sur un toit. La destination, c'est un train roulant à toute allure vers Tokyo avec des Opérateurs faisant en sorte que le commun des mortels ne voit rien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. En effet, au détour d'une autre porte à l'autre bout du wagon, les protagonistes se retrouvent dans l'antre de Morpheus. Le personnage anciennement joué par Laurence Fishburne est d'ailleurs bien présent, du moins des projections issues de la trilogie originale (vendue 24,99 € sur Amazon), de même pour Neo et Trinity tels qu'ils étaient à l'époque. Comme quoi, les effets de déjà-vu risquent d'être nombreux. Mais c'est donc bien la version jouée par Yahya Abdul-Mateen II qui accueille l'Élu et lui dit que « rien ne conforte mieux l'anxiété qu'un peu de nostalgie »...

Bon, cela ne nous avance pas plus, mais c'est toujours un os de plus à ronger pour les fans en attendant la sortie de Matrix Resurrections le 22 décembre prochain.