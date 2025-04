Mafia: The Old Country, la date de sortie en fuite, un évènement en ligne de mire pour son officialisation

Alors que Grand Theft Auto VI continue de se faire désirer, que Take-Two Interactive laisse volontairement toute l'industrie vidéoludique dans le flou et que l'idée d'un tarif d'une centaine de dollars ou euros a été remise sur le tapis à cause de Nintendo, ce sont les autres blockbusters de l'éditeur qui sont mis sous le feu des projecteurs. Borderlands 4 a ainsi été annoncé sur Switch 2 et c'est désormais au tour de Mafia: The Old Country de refaire parler de lui. Cette préquelle en Italie est coutumière des fuites désormais et s'en est une nouvelle qui nous apprend un détail pour le moins important, sa date de sortie.

En effet, en amont de la diffusion de sa première bande-annonce, une publicité avait vendu la mèche quant à sa période de lancement, toujours prévue pour cet été. Eh bien, c'est sur Steam que le jour exact a été affiché par inadvertance. Cette nuit, un article a été posté afin d'inviter les joueurs à suivre un livestream le 8 mai prochain à 20h00 :

Les fans de Mafia ne badinent pas avec l'omerta. Raison de plus pour ne pas passer à côté de l'occasion de découvrir les origines du crime organisé dans Mafia: The Old Country au PAX East. Le 8 mai à 19h00 BST / 14h00 ET / 11h00 PT, découvrez de nouvelles infos sur le jeu proposées par les développeurs de Hangar 13 ainsi qu'un aperçu des coulisses dévoilant le passé, le présent et le futur de cette illustre franchise. Leur discussion avec le panel sera disponible en direct via le stream principal du PAX East et sur la chaîne YouTube de Mafia.

Nick Baynes, le président du studio, mais aussi Alex Cox, le réalisateur du jeu, et Tomas Hrebicek, le réalisateur des cinématiques, reviendront en profondeur sur les 23 années de Mafia, dévoileront la manière dont Hangar 13 a donné vie au monde brutal de la pègre sicilienne du début du XXe siècle grâce au moteur Unreal Engine 5 pour Mafia: The Old Country, et proposeront une session de questions-réponses, ainsi que des anecdotes sur le développement.

Les personnes qui assisteront en chair et en os peuvent s'attendre à une petite récompense pour les remercier de leur fidélité, et pour celles qui ne peuvent pas se rendre à Boston, n'oubliez pas de jeter un œil à nos réseaux sociaux où vous trouverez des concours et des actualités supplémentaires provenant de la convention.