Evil Dead: The Game disparaît des boutiques, ça ne sent pas bon

Saber Interactive et Boss Team Games ont lancé en 2022 Evil Dead: The Game, un jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique qui s'était rapidement écoulé à plus de 500 000 exemplaires, dépassant les premiers chiffres de World War Z. Malheureusement, après quelques DLC, les studios ont abandonné le jeu, signe de sa mauvaise santé en termes de joueurs réguliers.

Si les serveurs sont encore actifs, il y a du mouvement et ça sent mauvais pour l'avenir du jeu. Comme l'a remarqué un internaute sur Reddit (via VGC), Evil Dead: The Game n'est plus disponible à l'achat sur l'Epic Games Store et le PlayStation Store. En passant par Google, des pages subsistent, et le titre est toujours présent sur Steam et le Microsoft Store pour le moment. Cela dit, il semble que Saber et Boss Team soient sur le point d'arrêter les frais et de couper les serveurs du jeu. Notons que le jeu fêtera son troisième anniversaire dans deux semaines, il se pourrait que les droits d'exploitation de la licence arrivent à leur terme à cette date. Les studios n'ont rien annoncé de manière officielle à l'heure actuelle.

L'été dernier, Boss Team Games annonçait deux jeux basés sur la franchise Halloween, dont un titre sous Unreal Engine 5 conçu en collaboration avec John Carpenter en personne, grand amateur de jeux vidéo. Concernant Evil Dead, la franchise cinématographique s'est poursuivie en 2023 avec le sympathique Evil Dead Rise, disponible en Blu-ray 4K UHD à partir de 18,98 € sur Amazon et Fnac.

