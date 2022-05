Evil Dead: The Game, un premier chiffre de ventes pour le jeu d'horreur au gameplay asymétrique

Boss Team Games et Saber Interactive ont lancé le vendredi 13 mai dernier Evil Dead: The Game, un jeu d'horreur et d'action multijoueur au gameplay asymétrique, inspiré de Dead by Daylight et surtout de Friday the 13th: The Game. Une recette qui fonctionne, et le jeu a déjà attiré bon nombre de joueurs.

Lors de son dernier bilan financier, Embracer Group, propriétaire de Saber Interactive, a en effet annoncé qu'Evil Dead: The Game s'est déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires sur ordinateurs et consoles de salon. Un succès plus rapide que World War Z, autre carton commercial du studio, croisons désormais les doigts pour que le titre continue de séduire les joueurs sur la durée.

Evil Dead: The Game est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, une version Switch est également attendue à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver le jeu à 33,96 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Evil Dead: The Game, réveiller les morts n'est jamais une bonne idée