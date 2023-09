Evil Dead: The Game, la fin du jeu multijoueur déjà annoncée, quid du maintien des serveurs et de la version Switch ?

Dans la lignée de Dead by Daylight ou Friday the 13th: The Game, Evil Dead: The Game voulait transformer une célèbre licence du cinéma d'horreur en jeu de survie en multijoueur asymétrique. Le contrat a été moyennement rempli, avec des critiques globalement médiocres mais tout de même plus de 500 000 copies écoulées dès les premières semaines d'exploitation.

L'aventure s'est poursuivie avec des extensions payantes, un portage Steam et une Game of the Year Edition, et alors que nous attendions encore la version Switch, Saber Interactive et Boss Team Games ont fait une annonce qui décevra les joueurs encore présents sur les parties en ligne. Oui, moins d'un an et demi après son lancement, Evil Dead: The Game va déjà tirer sa révérence : il n'y aura plus de DLC ni de mise à jour de contenu mais, rassurez-vous, les serveurs resteront encore ouverts quelques temps, et les principaux problèmes techniques seront corrigés pour garder l'expérience viable. En revanche, la version Switch pourtant promise a elle été annulée.

À la communauté Evil Dead: The Game, Aujourd’hui, nous avons pris la décision de ne pas poursuivre le développement de nouveaux contenus pour Evil Dead: The Game. Nous confirmons également que nous ne sortirons pas de version Nintendo Switch du jeu. Nous maintiendrons les serveurs opérationnels dans un avenir proche et réglerons tous les problèmes majeurs qui surviennent. Au nom de toute l’équipe de Saber, merci pour tous ces moments difficiles et votre soutien continu.

Profitez donc bien des derniers mois de Evil Dead: The Game avant qu'il ne devienne définitivement injouable

