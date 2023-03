Evil Dead: The Game, Game of the Year Edition, version Steam et DLC Ash vs Evil Dead

L'année dernière, Saber Interactive et Boss Team Games lançaient Evil Dead: The Game, un jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique avec les personnages des films de Sam Raimi. Le titre a déjà eu droit à du contenu additionnel, notamment tiré du reboot de 2013, mais les studios ont d'autres nouveautés en chemin.

Saber Interactive et Boss Team Games dévoilent en effet Evil Dead: The Game – Game of the Year Edition, dont la date de sortie est déjà fixée au 26 avril 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. En plus d'une sortie sur l'Epic Games Store, cette édition GOTY sera aussi disponible sur Steam, une première pour le jeu. Elle inclura le contenu de base, mais aussi les six packs de DLC sortis jusqu'ici, ainsi que Who's Your Daddy. Ce dernier, qui débarquera en même temps que la version Game of the Year, rajoutera du contenu tiré de la série Ash vs Evil Dead de Starz, avec le Survivant Brock Williams et le Démon Schemer, basé sur Baal. Des tenues supplémentaires pour Ash, Amanda et Pablo seront aussi incluses.

Pour rappel, Evil Dead: The Game est également attendu depuis de longs mois sur Nintendo Switch, mais les studios n'ont pas mentionné cette version. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 27,99 € sur Amazon.

