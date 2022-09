Evil Dead: The Game rajoute les héros du reboot de 2013 avec un DLC

Même si les fans retiennent surtout d'Evil Dead la trilogie de Sam Raimi, la franchise a eu droit à un reboot en 2013, par Fede Alvarez. C'était loin d'être une réussite, mais les joueurs d'Evil Dead: The Game vont pouvoir retrouver deux personnages issus de ce dernier film dans le jeu de Saber Interactive et Boss Team Games.

Mia et David Allen sont en effet désormais jouables dans Evil Dead: The Game grâce au DLC Evil Dead 2013 Bundle. Les deux nouveaux Survivants sont accompagnés d'une mission gratuite et de deux nouvelles armes, le Pistolet à clou et la Seringue. Chaque personnage a évidemment ses capacités, Mia peut augmenter les dégâts infligés en fonction de son niveau de peur, tandis que David réduit la peur et les dégâts subis par lui-même et les alliés proches.

Le DLC Evil Dead 2013 Bundle est disponible dès maintenant dans Evil Dead: The Game, et il est inclus dans le Season Pass 1. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 26,25 € sur Amazon.

