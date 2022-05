Evil Dead: The Game, la bande-annonce de lancement est là

Saber Interactive et Boss Team Games ont choisi ce vendredi 13 mai pour sortir Evil Dead: The Game, leur nouveau jeu multijoueur au gameplay asymétrique basé sur la trilogie de films de Sam Raimi et la série Ash vs. Evil Dead. Le titre est donc disponible, place à la bande-annonce de lancement :

Pour rappel, Evil Dead: The Game oppose une équipe de quatre survivants au Démon Kandarien, qui doit détruire le Necronomicon pour libérer ses forces démoniaques, tandis que les humains doivent bien évidemment l'en empêcher. Comme le montre la bande-annonce ci-dessus, le jeu est bourré de références aux films et à la série, savoureux mélange de sang et d'humour. Le jeu permet d'incarner des personnages connus comme Ash Williams, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Annie Knowby, Scotty et Seigneur Arthur, de mettre les mains sur 25 armes différentes et même de participer à des missions en solo.

En prime, la bande-annonce rappelle que Method Man (Wu-Tang Clan) a composé la chanson Come Get Some, à retrouver en intégralité ici. Evil Dead: The Game est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, une version Switch arrivera par la suite, et vous pouvez acheter le jeu contre 33,96 € sur Amazon.