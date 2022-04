Evil Dead: The Game, 10 minutes de gameplay en compagnie de Bruce Campbell dévoilé

Dans moins d'un mois sortira Evil Dead: The Game, nouveau jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique développé par Boss Team Games et édité par Saber Interactive. Le titre mettra en scène les démons et héros des films de Sam Rami, dont évidemment Ash Williams, incarné par Bruce Campbell.

L'acteur prête donc son visage à l'un des personnages majeurs d'Evil Dead: The Game, mais également sa voix, et il est très présent pour la promotion du jeu. Et justement, il a participé à une petite partie à découvrir en vidéo ci-dessus. Bon, Bruce n'a pas de manette en main, il est simplement là pour partager sa bonne humeur et réagir au jeu, mais son fils Andy est là pour représenter la famille Campbell pour cette session de gameplay.

La date de sortie d'Evil Dead: The Game est fixée au 13 mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et plus tard sur Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 39,99 € sur Amazon.

