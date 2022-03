Evil Dead: The Game, le gameplay du Démon Kandarian détaillé en vidéo

Boss Team Games et Saber Interactive lanceront dans quelques semaines Evil Dead: The Game, un jeu d'horreur au gameplay asymétrique opposant des survivants à un démon. Nous avions déjà eu droit à un aperçu d'Henrietta récemment, mais les développeurs détaillent cette semaine le gameplay du Démon Kandarian.

Cette créature surnaturelle est à l'origine de tous les Deadites, qu'il peut contrôler à sa guise pour terrifier et traquer les humains. En plus de pouvoir prendre une forme physique, celle d'Henrietta, Eligos ou Evil Ash, le Démon Kandarian est également capable de contrôler les objets de l'environnement, comme les arbres, idéal pour mettre des bâtons dans les roues des survivants. Un gameplay riche et varié, comme nous l'explique Bruce Campbell en personne dans la bande-annonce ci-dessus.

La date de sortie d'Evil Dead: The Game est fixée au 13 mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et plus tard sur Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 39,99 € sur Amazon.