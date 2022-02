MAJ Evil Dead: The Game, du gameplay, de grosses éditions collector et des bonus de précommande en vidéo

Après un premier report, Evil Dead: The Game devait sortir ce mois-ci, mais finalement, Saber Interactive et Boss Team Games ont repoussé une seconde fois le lancement. Le jeu multijoueur au gameplay asymétrique est donc attendu en mai prochain, et comme prévu, les précommandes viennent d'être lancées.

Et pour fêter ça, Evil Dead: The Game est à l'honneur sur le blog PlayStation, avec d'abord une bande-annonce de gameplay qui dévoile les bonus de précommande. Si vous achetez le jeu avant sa sortie, vous obtiendrez les skins S-Mart Employee et Gallant Knight pour Ash Williams, tirées du film Evil Dead 3 : L'Armée des Ténèbres. Les développeurs en profitent pour rappeler le principe d'Evil Dead: The Game, opposant des Survivants devant trouver des ressources pour affronter les Deadites ou un Démon, traquant ses victimes et même capable de prendre possession du corps d'un Survivant. Le studio a collaboré avec Sam Raimi et Bruce Campbell pour créer le jeu, qui se base aussi bien sur les films que sur la série. Les fans retrouveront également d'autres personnages comme Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur ou encore Cheryl Williams. Les acteurs Bruce Campbell, Ellen Sandweiss et Hal Delrich doubleront leurs personnages respectifs, et même si Shelly et Linda ne seront pas jouables, les actrices Theresea Tilly et Betsy Baker seront là, au travers d'enregistrements audios.

Concernant les Deadites, ces démons invoqués grâce au Necronomicon, les développeurs ont repris les effets sonores des films comme leurs rires, leurs cris et leurs grognements, et nous avons même droit à une image d'Henrietta, démon jouable et capable d'engloutir les âmes des Survivants. Les développeurs veulent tout de même conserver le mystère autour du Démon Kadarian, meneur des montres. Enfin, le studio rappelle que les cartes seront basées sur des lieux cultes de la franchise, avec évidemment la fameuse cabane dans les bois, et nous aurons droit à un tas de petits clins d'œil, comme la présence de la Delta 88 jaune d'Ash.

La date de sortie d'Evil Dead: The Game est fixée au 13 mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver l'intégrale de la trilogie de films réalisés par Sam Raimi à 21,86 € sur Amazon.

Mise à jour : les studios enchaînent directement avec la présentation des différentes éditions du jeu. Les joueurs auront ainsi le choix entre une édition simple, une Deluxe Edition avec le jeu et son Season Pass 1 (avec 4 packs de DLC à prix réduit) et deux grosses éditions collectors. La Collector Edition inclura le jeu, le Season Pass 1, un boîtier en acier, la bande originale sur vinyle coloré, un t-shirt, des cartes postales, un artbook à couverture rigide et la skin Savini Variant pour Ash dans le jeu. L'Ultimate Collector's Edition rajoutera à tout cela une réplique du Necronomicon tel qu'il apparaît dans le film Evil Dead 2. Là encore, c'est à découvrir en images sur la seconde page et en précommande contre 124,99 $ ou 199,99 $ sur le site de Boss Team Games.