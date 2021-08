Evil Dead: The Game est repoussé, c'est officiel

Lors des Game Awards 2020, Saber Interactive et Boss Team Games dévoilaient Evil Dead: The Game, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique basé sur les films de Sam Raimi avec Ash Williams (Bruce Campbell) et ses amis affrontant des démons invoqués par le Necronomicon. Le titre devait sortir en 2021, mais...

Mauvaise nouvelle, les studios annoncent aujourd'hui qu'Evil Dead: The Game est repoussé à février 2022. C'est une demi-surprise, car l'acteur Bruce Campbell avait déjà lâché l'information il y a quelques semaines lors d'une projection célébrant les 40 ans d'Evil Dead. Les développeurs expliquent qu'ils ont besoin de davantage de temps pour peaufiner l'expérience et proposer un jeu de qualité au lancement, vous connaissez la chanson, mais ils annoncent également travailler sur un mode solo pour s'amuser même sans ami. D'ici la sortie l'année prochaine, le titre refera parler de lui avec notamment l'annonce de nouveaux personnages, le lancement des précommandes et une nouvelle vidéo de gameplay, avec Bruce Campbell évidemment.

Rendez-vous en début d'année prochaine pour découvrir Evil Dead: The Game sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez déjà retrouver Evil Dead : L'intégrale à 49,99 € sur Amazon.

