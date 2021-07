Evil Dead: The Game, un mois de sortie dévoilé par Bruce Campbell

Dévoilé lors des Game Awards 2020, Evil Dead: The Game est développé par Saber Interactive (World War Z) et Boss Team Games. Le titre compte bien faire de l'ombre à des jeux multijoueurs comme Dead by Daylight et Friday the 13th: The Game en permettant d'incarner un héros ou un démon avec un gameplay asymétrique.

Officiellement, Evil Dead: The Game est attendu en fin d'année 2021, mais Bruce Campbell a visiblement des informations croustillantes. L'acteur participait récemment à une soirée célébrant les 40 ans d'Evil Dead, le film de Sam Raimi, et il a affirmé que le jeu sortirait en février 2022, avec un peu de retard donc. Il avoue être impressionné par le jeu, mais explique que Saber Interactive serait en train de revoir sa copie pour proposer un titre à la hauteur des nouvelles plateformes, Evil Dead: The Game étant aussi attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en plus des PS4, Xbox One, Switch et PC.

L'information est à prendre avec des pincettes, car si Bruce Campbell est évidemment impliqué dans le projet, prêtant ses traits et sa voix au personnage d'Ash Williams, les acteurs ne sont pas toujours informés des plans des développeurs et éditeurs. Qu'importe la date de sortie, vous avez tout le temps de redécouvrir les films de Sam Raimi avec Evil Dead : L'intégrale à 29,99 € sur Amazon.