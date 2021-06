Evil Dead: The Game, première vidéo de gameplay sanglante pour le jeu de survie en multijoueur asymétrique

Les Game Awards 2020 nous avaient permis de découvrir un projet intéressant, dans la veine de Dead by Daylight et Friday the 13th: The Game, nommé Evil Dead: The Game. Cette première adaptation vidéoludique de la franchise cinématographique lancée par Sam Raimi sera signée par Saber Interactive et Boss Team Games, et nous fera incarner Ash, Cheryl, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar et bien d'autres, alors qu'ils doivent coopérer en groupe de jusqu'à 4 joueurs pour explorer et piller des lieux pour survivre, crafter des objets et armes, et sceller la brèche vers le monde des Cadavéreux. Mais en face, l'expérience en multijoueur asymétrique nous opposera à un joueur incarnant le Démon de Kandar, qui n'a que pour objectif de nous détruire.



Le titre a enfin refait une apparition lors du Kickoff Live! ce soir, avec du gameplay expliqué par Bruce Campbell, doubleur du héros et acteur principal de la franchise. Vue TPS, scènes d'action violentes avec des tronçonneuses, flingues, artefacts magiques, dynamique des parties asymétriques et jurons, l'ambiance est maintenant posée.

Evil Dead: The Game est prévu pour fin 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch. Si vous ne connaissez pas la saga, vous pouvez louer ou acheter les films en VOD sur Amazon Prime Video.