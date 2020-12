Evil Dead: The Game annoncé par les développeurs de World War Z

Sans crier gare, voilà qu'un nouveau jeu vidéo inspiré des films Evil Dead de Sam Raimi vient d'être annoncé lors des Game Awards 2020. Il faut pour l'instant se contenter d'un petit teaser, qui semble indiquer que cet Evil Dead: The Game s'inspirera surtout de l'ambiance du premier film, vraiment horrifique et premier degré, contrairement à ses suites.

Evil Dead: The Game sera un jeu d'action et de tir à la troisième personne suivant une bande d'amis, menée par Ash Williams (Bruce Campbell) qui libère les morts en lisant les pages du Necronomicon. L'histoire se déroule après la mort de Linda (et la disparition de la main d'Ash, remplacée par une tronçonneuse). D'après les quelques secondes secondes de gameplay visibles en fin de bande-annonce, il semblerait que nous puissions incarner tous les personnages pour affronter les créatures revenues d'entre les morts, et même conduire l'Oldsmobile Delta 88 (qui appartenait d'ailleurs au réalisateur Sam Raimi).

Evil Dead: The Game est attendu en 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X et S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Saber Interactive, développeur de World War Z, est sur le projet, ce qui annonce déjà de belles choses.