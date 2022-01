Evil Dead: The Game, le jeu est encore repoussé, mais une date de sortie précise est donnée

Nous n'avons pas beaucoup vu Evil Dead: The Game, mais sa seule longue bande-annonce de gameplay nous a déjà appris plein de choses sur son système de jeu en multijoueur asymétrique. Nous attendons depuis des nouvelles de son lancement, un temps prévu pour 2021, puis pour février 2022.



Malheureusement, il faudra encore être un peu patient. Saber Interactive et Boss Team Games annonce un nouveau report du titre, avec une date de sortie précise cette fois : le 13 mai 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch. Et, oui, ce sera un vendredi 13, un beau rappel à ce jour maudit souvent évoqué dans les films d'horreur.

Salut les fans d'Evil Dead ! Lorsque nous avons décidé de créer un tout nouveau jeu digne de la franchise Evil Dead, nous savions qu'il devait être infernalement groovy. Afin d'offrir la meilleure expérience possible, Evil Dead: The Game arrive maintenant le 13 mai 2022. Ce retard donne à notre équipe le temps dont elle a besoin pour bien faire les choses, de sorte que votre boomstick sera poli, entièrement chargé et prêt à faire exploser les Deadites ce vendredi 13 mai. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

Nous pourrons d'ici là patienter avec des vidéos promotionnelles, un trailer étant d'ailleurs prévu pour le mois prochain, tout comme l'ouverture des précommandes. À part ça, Evil Dead : L'intégrale est disponible en Blu-ray à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.