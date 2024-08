Halloween : deux jeux par le studio derrière Evil Dead: The Game, John Carpenter est impliqué !

L'éditeur Boss Team Games n'a malheureusement pas brillé avec Evil Dead: The Game, un jeu d'horreur au gameplay asymétrique développé par Saber Interactive et basé sur les films et la série conçus par Sam Raimi. Mais le studio a prouvé qu'il aimait les œuvres horrifiques cultes, ce qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

Comme le dévoile aujourd'hui IGN, Boss Team Games s'occupe actuellement de l'édition de deux jeux vidéo basés sur le film d'horreur Halloween de 1978, une œuvre culte qui a posé les bases du slasher à l'époque. D'après les informations d'IGN, ces jeux sont codéveloppés en collaboration avec les producteurs de la franchise Halloween. La dernière trilogie a été produite par Blumhouse Productions, qui a lancé récemment son label Blumhouse Games pour produire des jeux vidéo, mais c'est bien Compass International Pictures, producteur du Halloween de 1978, qui est impliqué dans ces projets, aux côtés de Further Front.

Cependant, IGN rajoute que John Carpenter en personne participe au développement de l'un des jeux de Boss Team Games, conçu à l'aide de l'Unreal Engine 5. Le réalisateur d'Halloween adore les jeux vidéo, même les Sonic, il a déjà participé à la conception du FPS John Carpenter’s Toxic Commando, qui se fait toujours attendre du côté de chez Saber Interactive et Focus Entertainment. Ces deux titres Halloween devraient nous permettre de « revivre des moments du film et d'incarner des personnages classiques » du slasher emblématique. Steve Harris, CEO de Boss Team Games (et non bassiste d'Iron Maiden), commente :

Chez Boss Team Games, nous sommes tous de grands fans d’horreur et Halloween occupe évidemment une place particulière dans le cœur de tous les fans d’horreur. Travailler avec des personnages emblématiques comme Michael Myers et s’appuyer sur la vision originale de John Carpenter est littéralement un rêve devenu réalité. Toute l’équipe de Boss Team Games est ravie et honorée de travailler avec Malek Akkad et John Carpenter pour offrir une expérience unique en son genre que les fans du film et des jeux vidéo adoreront.

Malek Akkad chapeaute pour rappel la franchise depuis le sixième volet, sorti en 1995. Pour l'instant, il faut se contenter de ces premières informations, aucune date de sortie n'a été dévoilée pour ces projets de jeux vidéo Halloween.