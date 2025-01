Sony annule deux jeux live service, dont un projet God of War par un studio improbable

Sony et les jeux vidéo live service, c'est une histoire compliquée. Le constructeur des PlayStation a voulu mettre l'accent sur ces jeux aux mises à jour régulières, qui permettent de générer de l'argent régulièrement, sans vraiment réussir à trouver la perle rare, bien que Helldivers 2 soit un joli succès sur PC et PS5. Mais en cette fin de semaine, Bloomberg fait une révélation fracassante.

Comme le rapporte le journaliste Jason Schreier, Sony a annulé deux jeux vidéo live service qui n'avaient pas encore été annoncés officiellement. Le premier était en développement chez Bend Studio, l'équipe derrière Days Gone (et Syphon Filter, pour les plus vieux), qui planchait donc bien sur un jeu live service, ce dernier avait fuité il y a quelques semaines et aurait pû tourner sous Decima Engine.

L'autre titre, absolument personne ne l'attendait et nous avons encore du mal à y croire. Sony a annulé le développement d'un jeu live service dans la franchise God of War, conçu par Bluepoint Games. Oui, cela fait beaucoup d'informations. Sony a visiblement eu l'idée de demander à Bluepoint Games, un studio connu pour ses remasters et remakes d'excellente qualité (le dernier en date étant Demon's Souls pour PS5) de travailler sur un jeu vidéo live service utilisant la licence God of War, une saga légendaire des PlayStation qui brille par son aspect solo en permettant d'incarner Kratos, d'abord en Grèce antique puis en Scandinavie.

Bluepoint Games a pour rappel été racheté en 2021 et devait développer son premier jeu original (autre qu'un remake/remaster)... L'équipe s'est visiblement vue confier ce projet foireux, désormais annulé. Un porte-parole de Sony a confirmé ces annulations à Bloomberg, mais les deux studios ne devraient pas trop en souffrir : aucune fermeture n'est à prévoir, mais le constructeur n'a rien annoncé concernant de possibles licenciements. Le porte-parole explique que ces annulations découlent d'une « récente évaluation » et que PlayStation va continuer à faire des jeux en ligne et des jeux solo. Voici la déclaration du studio :

Bend et Bluepoint sont des équipes très accomplies qui sont des membres appréciés de la famille PlayStation Studios, et nous travaillons en étroite collaboration avec chaque studio pour déterminer quels sont les prochains projets.

Pour rappel, Sony a déjà annulé The Last of Us Online de Naughty Dog et a fermé Firewalk Studios suite à l'échec cuisant de Concord. Neon Koi (Savage Game Studios) a lui aussi disparu alors qu'il développait un jeu live service pour mobiles, tout comme SIE London Studio qui planchait sur le Projet Camdem, un jeu de combat coopératif en ligne. En mai dernier, Sony annonçait vouloir continuer à mettre l'accent sur les jeux live service, en les portant notamment day one sur PC. Depuis, il y a eu de vraies catastrophes industrielles dans l'industrie, il semblerait que le constructeur se décide enfin à changer son fusil d'épaule... au détriment des développeurs et studios. Il reste encore dans les tuyaux Marathon, l'extraction shooter de Bungie.

Espérons que tout le travail effectué par Bend Studios et Bluepoint Games ne soit pas jeté à la poubelle, les studios vont peut-être pouvoir réutiliser des idées pour leurs prochains titres. Des titres solo qui iront jusqu'au bout du développement cette fois ? Mystère, il faudra encore patienter quelques années avant de le découvrir.

