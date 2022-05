Evil Dead: The Game, Method Man du Wu-Tang Clan dévoile la chanson Come Get Some

Page 1 : Come Get Some

Boss Team Games et Saber Interactive lanceront dans quelques jours Evil Dead: The Game, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique mettant en scène les personnages de la franchise créée par Sam Raimi. En attendant de pouvoir incarner Ash Campbell et ses amis ou un Démon, les studios partagent une chanson pour le moins atypique :

Eh oui, c'est Method Man, célèbre rappeur du Wu-Tang Clan, qui a créé la chanson Come Get Some, avec le producteur Statik Selektah. Le titre reprend des parties du thème du Evil Dead de 1981, fourni par Joseph LoDuca qui compose le reste de la bande originale, avec des samples de la voix de Bruce Campbell. Un régal pour les fans du film d'horreur et pour ceux du Wu-Tang Clan, nous avons en effet droit à des couplets de PXWER et iNTeLL, les fils de Method Man et U-God. Sur la seconde page, vous pouvez retrouver le thème musical du jeu, plus classique, ainsi qu'une vidéo de Questions & Réponses où les développeurs rappellent tout ce qu'il faut savoir sur leur titre.

La date de sortie d'Evil Dead: The Game est fixée au 13 mai 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et plus tard sur Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 39,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Evil Dead: The Game, 10 minutes de gameplay en compagnie de Bruce Campbell dévoilé