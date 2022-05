NVIDIA : le pilote GeForce Game Ready pour Evil Dead: The Game est disponible

Régulièrement, NVIDIA lance de nouveaux drivers pour les joueurs sur PC, et le dernier pilote GeForce Game Ready vient d'arriver. Il accompagne la sortie du jeu multijoueur Evil Dead: The Game de Saber Interactive, et NVIDIA promet des performances améliorées jusqu'à 85 % grâce au DLSS avec les paramètres épiques.

NVIDIA partage au passage un graphique montrant les performances attendues dans Evil Dead: The Game avec ses cartes graphiques RTX Série 3000, certains modèles sont d'ailleurs disponibles via son site officiel à des prix corrects. Vous pourrez donc profiter du jeu en 4K à plus de 60 fps avec une GeForce RTX 3060 Ti ou un GPU supérieur. Au passage, le driver améliorera les performances dans Vampire: The Masquerade - Swansong et Dolmen, attendus les 19 et 20 mai prochain sur PC.

Le nouveau pilote de NVIDIA est disponible en téléchargement sur le site officiel du constructeur, ou directement via GeForce Experience sur votre ordinateur.