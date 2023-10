NVIDIA : bundle avec Alan Wake, nouveaux jeux DLSS et pilote GeForce Game Ready pour Call of Duty: Modern Warfare III

Le calendrier des sorties de jeux vidéo est particulièrement chargé en ce moment, mais NVIDIA arrive à suivre la cadence. Le constructeur vient notamment de lancer un nouveau driver GeForce Game Ready, qui accompagne les sorties de Forza Motorsport et Lords of the Fallen, ainsi que la bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare III.

NVIDIA rappelle que la bêta de CoD: MW III sera compatible avec le DLSS Super Resolution et Reflex, pour améliorer le framerate et réduire la latence, à condition évidemment avoir une carte graphique récente. La bêta PC sera lancée le 12 octobre pour les joueurs ayant précommandé le FPS, ou le 14 pour les autres. Enfin, au lancement de Call of Duty: Modern Warfare III, les joueurs équipés d'une RTX Série 40 pourront même profiter du DLSS 3 Frame Generation.

Par ailleurs, NVIDIA lance un nouveau bundle, permettant d'obtenir une copie d'Alan Wake 2 pour l'achat d'une RTX Série 40, que ce soit une carte graphique GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 et 4090 seule ou dans un PC de bureau, ou un ordinateur portable avec une RTX 4090, 4080 ou 4070. La date de sortie d'Alan Wake 2 est fixée au 27 octobre, et il sera jouable avec du ray-tracing, le DLSS 3.5 en ray reconstruction et Reflex.

Enfin, de nouveaux titres vont bientôt être compatibles avec le DLSS, NVIDIA fait le point :

