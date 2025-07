DLSS : trois nouveaux jeux bénéficient des technologies de NVIDIA sur PC

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Grâce à la puissance des cartes graphiques GeForce RTX Série 50, le DLSS 4 « accélère la fréquence d’images en faisant appel à l’IA pour générer jusqu’à trois images par trame à afficher ».

Cette semaine, NVIDIA annonce que trois nouveaux jeux bénéficient du DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Voici les jeux profitant désormais des technologies de NVIDIA :

Mortal Online 2 :





Forgez votre destin dans le monde fantastique de Mortal Online 2, peuplé par d'autres joueurs qui apportent avec eux leurs propres expériences et contenus uniques. Quel que soit le rôle que vous souhaitez jouer dans ce monde, l'histoire de votre voyage sera écrite à travers vos actions et vous choisissez la direction de chaque chapitre. Ce mois de juillet, Mortal Online 2 lance sa première grande extension, Reckoning, ainsi qu'une mise à jour qui introduit le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, accélérant les taux de rafraîchissement sur les GPU GeForce RTX 50 Series. Le jeu supporte déjà le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex.

Brickadia :





Un jeu de bac à sable de nouvelle génération avec une flexibilité immense, Brickadia vous donne des outils créatifs comme la construction, le script, et bien plus pour construire des mondes massifs, des engins physiques complexes et des modes de jeu entièrement nouveaux avec vos amis. Brickadia entre en accès anticipé le 11 juillet, présentant une large gamme de technologies qui vous aideront à donner à vos créations une apparence et une jouabilité exceptionnelles. Les joueurs GeForce RTX peuvent utiliser la suite des technologies DLSS 4 pour accélérer les taux de rafraîchissement, et les joueurs GeForce RTX désirant l'image la plus nette et détaillée peuvent activer le DLAA en plus du DLSS Multi Frame Generation et du DLSS Frame Generation. Tous les propriétaires de GeForce peuvent activer NVIDIA Reflex pour rendre Brickadia plus réactif, et les joueurs souhaitant un éclairage et des ombres améliorés peuvent activer l'éclairage Lumen en ray-tracing accéléré par le matériel et les effets de réflexion.

RuneScape: Dragonwilds :





Échoué sur cette terre indomptée, vous devez rassembler des ressources, construire des abris et fabriquer des armes pour résister à la menace croissante des dragons dans RuneScape: Dragonwilds de Jagex. Ayant été lancé avec un support dès le premier jour pour le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et le DLAA, RuneScape: Dragonwilds ajoutera le support pour le DLSS 4 avec Multi Frame Generation plus tard aujourd'hui, accélérant encore les performances pour les joueurs de la série GeForce RTX 50.