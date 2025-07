DLSS 4 : le point sur les nouveaux jeux qui bénéficient des technologies de NVIDIA sur PC

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Grâce à la puissance des cartes graphiques GeForce RTX Série 50, le DLSS 4 « accélère la fréquence d’images en faisant appel à l’IA pour générer jusqu’à trois images par trame à afficher ».

Cette semaine, NVIDIA annonce que trois nouveaux jeux bénéficient du DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Bon, le constructeur met en avant la Saison 3 de Marvel Rivals et War Thunder est loin d'être un jeu récent, seule l'extension standalone de RoboCop: Rogue City est une vraie nouveauté :



Marvel Rivals :





À la suite de l'Entrelacement du Flux Temporel, Knull s'agite au plus profond du cœur de Klyntar, étendant ses mains obscures à travers le cosmos et marquant le début de la saison 3 ! La télépathe de niveau Omega et X-Men originelle, Jean Grey, rejoint le roster de Marvel Rivals, et Klyntar obtient sa propre carte. En jouant, utilisez le DLSS 4 avec Multi Frame Generation en combinaison avec le DLSS Super Resolution pour multiplier les taux de rafraîchissement jusqu'à 5 fois et activez NVIDIA Reflex pour réduire la latence du PC jusqu'à 55 %, améliorant votre expérience dans le jeu multijoueur le plus populaire du moment.

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business :





Ce jeu de tir encensé par la critique se déroule entre les films RoboCop 2 et 3. Les joueurs ont exploré des lieux emblématiques et rencontré des visages familiers de l'univers de RoboCop, avec la voix de Peter Weller. Le 17 juillet, les joueurs peuvent retourner à Old Detroit dans la nouvelle aventure autonome, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. Au lancement, RoboCop : Rogue City était compatible avec le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution, le DLAA et NVIDIA Reflex, permettant aux joueurs GeForce RTX de faire respecter la loi avec les plus hauts niveaux de qualité d'image et de performance. Aujourd’hui, Unfinished Business étend l'arsenal technologique en ajoutant le DLSS 4 avec Multi Frame Generation et notre nouveau modèle d'IA transformer DLSS Super Resolution, accélérant encore les taux de rafraîchissement et améliorant la qualité d'image.

War Thunder :





War Thunder de Gaijin Entertainment est l'un des 20 jeux les plus joués sur Steam chaque semaine, avec des centaines de chars et autres véhicules militaires terrestres, avions, navires de guerre et bien plus au rendu ultra réaliste. Dans la nouvelle mise à jour Leviathans du jeu, le support pour le DLSS 4 avec Multi Frame Generation a été introduit, permettant aux joueurs de la série RTX 50 d'accélérer considérablement les taux de rafraîchissement et aux joueurs de la série RTX 40 de profiter du DLSS Frame Generation lorsqu'ils jouent aux plus hautes résolutions et niveaux de détail avec le ray tracing activé.