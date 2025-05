TEST F1 25 : un peu de fraîcheur, mais toujours pas de révolution

Aiden et Callie en lutte pour le titre





Comme tous les ans, nous avons rendez-vous peu avant la saison estivale pour découvrir un nouveau jeu de course et de simulation sous licence officielle FIA édité par Electronic Arts et développé par Codemasters. Ce F1 25, disponible uniquement sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, promet des améliorations du côté de certains circuits, ainsi que du mode Mon Écurie (MyTeam), mais les studios ont également mis l’accent sur le mode scénarisé Point de Rupture 3 (Braking Point 3), qui fait son retour comme tous les deux ans. Et, comme tous les ans, nous avons passé de longues heures à rouler à bord de ces monoplaces, voici notre test complet de F1 25.

Une grille des pilotes déjà datée.

Commençons par le mode Point de Rupture 3. Dans la lignée des précédentes éditions, nous retrouvons Aiden Jackson et Callie Mayer chez Konnersport Butler Global Racing Team, une écurie fictive qui joue désormais dans la cour des grands et lutte pour le titre de Champion du monde des constructeurs, face à Red Bull. Tout au long des chapitres, nous avons l’occasion de prendre place à bord d’une F1 pilotée par Aiden ou Callie (certains chapitres nous laissent le choix) et d’accomplir des défis pendant quelques tours, nous demandant en général de gagner des places ou de conserver notre position. Si la recette ne change pas, nous avons quand même droit à davantage de choix à prendre en tant que Casper Ackermann, le team principal de l’écurie, qui peuvent avoir de petites répercussions sur la suite de l’aventure.

C’est prenant, le joueur enchaîne les chapitres en suivant une histoire plutôt intéressante, encore et toujours à la sauce Drive to Survive (Pilotes de leur destin) avec des scènes très inspirées de réelles courses (dont une bataille prémonitoire à Imola) et des tensions entre les pilotes de Konnersport, mais ce troisième volet propose un scénario un peu plus intimiste et touchant, une bonne surprise. Comme dans les vieux jeux de F1, nous retrouvons les interviews post-course avec la presse, nous demandant de répondre à des questions en allant dans le sens de l’écurie ou de la performance individuelle. Malheureusement, les pilotes réels sont toujours autant en retrait, n’offrant pas la moindre réplique pour commenter les courses, c’est vraiment dommage pour l’immersion. Point de Rupture 3 dispose cette fois quatre modes de difficultés ajustés, nous avons opté pour le mode Difficile (55-85), qui reste encore un peu trop simple, mieux vaut sélectionner le mode Extrême (85-110) si vous êtes habitués aux jeux de course et que voulez un vrai défi à chaque chapitre.

Ce mode Point de Rupture 3 met cependant en exergue quelques soucis de F1 25, avec pour commencer une grille des pilotes déjà datée. Sans doute développé depuis de longs mois, avec des cinématiques en images de synthèse très convaincantes (les visages des personnages fictifs sont criant de réalisme), ce mode scénarisé montre Liam Lawson chez Red Bull et Jack Doohan chez Alpine. Pour rappel, dans la réalité, Liam Lawson a échangé sa place avec Yuki Tsunoda chez Racing Bulls, tandis que Jack Doohan a carrément été viré et remplacé par Franco Colapinto dans l’écurie française (qui n’a plus grand-chose de français depuis l’abandon du moteur Renault pour la saison prochaine).

Dans les autres modes (Carrière, Grand Prix, etc.), Lawson et Tsunoda sont quand même dans leurs bonnes écuries, mais Doohan est toujours là, espérons un rapide patch pour mettre à jour les effectifs, d’autant que Colapinto est déjà modélisé et jouable avec les F2 (de 2024, comme toujours, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar et Gabriel Bortoleto sont d’ailleurs eux aussi également en F2 ici).

Notation Graphisme 17 20 Bande son 14 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 16 20 Scénario 16 20 Verdict 16 20