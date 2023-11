TEST Meta Quest 3 : 4 accessoires indispensables vendus sur Ali Express. Bonnes affaires, ou pas ?

Page 1 : Kit de protection : six éléments pour le casque et les manettes

Le Meta Quest 3 fraichement débarqué, des plaintes ont commencé à se faire entendre de manière récurrente. Une sangle souple pas très confortable, un facecover en tissus ainsi qu’une autonomie trop faible et ce principalement lors d’une utilisation en réalité mixte. Bien évidemment, Meta et d’autres marques nous proposent des gammes d’accessoires à même de palier à ces inconvénients. Si la concurrence se veut plus abordable que la coûteuse ligne officielle, les prix restent malgré tout assez élevés. Certains seront donc tentés de faire leurs achats du côté du pays de la Grande Muraille afin d'économiser quelques précieux euros, mais se demandent logiquement si c’est la bonne solution ? Vous hésitez à faire le grand saut, GAMERGEN.COM l’a fait pour vous et vous donne ses impressions.

Un cover en silicone fin et lisse qui s'adapte parfaitement à la forme du Quest 3. Il est muni de plusieurs ouvertures coïncidant parfaitement aux divers boutons, caméras et autre molette de ce dernier. Contrairement à d'autres modèles assez proches vendus sur la même plateforme, le contour de la face avant du casque qui a pour but l'évacuation de la chaleur est ici presque totalement dégagé. Il n'en résulte donc aucune augmentation de température désagréable ou préjudiciable. Au niveau protection, le silicone couvrant totalement la plasturgie, il devrait faire son office et empêcher tout coup et griffure si nous venions à heurter malencontreusement un mur. Enfin concernant l'esthétique, s'il est également disponible en blanc, nous trouvons que le modèle noir procure un coté sobre et élégant à l'ensemble.

Des housses pour manettes en silicone englobant presque la totalité du contrôleur à l’exception des boutons et du joystick pour une protection maximum en cas de chute. De petites ouvertures circulaires sont également présentes dans le pourtour supérieur aux endroits correspondants aux LEDs. La LED située à la base du manche est quant à elle recouverte mais cela ne semble pas gêner le tracking outre mesure. Ce modèle de grips presque identiques aux Knuckles « pro » de chez Kiwi Design en reprend les spécificités, c’est-à-dire, une sangle réglable munie de scratchs et un système très pratique de remplacement des batteries. Nous avons trouvé ces grips très pratiques et qualitatifs même si, parfois, il faut jouer sur la position de la lanière autour de la main pour bénéficier d’une ergonomie parfaite. Au final ce sont des indispensables dont il est difficile de se passer une fois installés.

Nous sommes ici en présence d'un facecover en silicone de bonne qualité. A titre de comparaison, il est plus épais et semble plus solide que ceux fournis par Meta pour le Quest 2. Son touché est doux et agréable. Il limite quelque peu les glissements du casque sur le visage lors de mouvements latéraux brusques. Même si le cover d’origine est correct, il est en tissus, salissant, moins agréable à porter sur la durée et moins facilement désinfectable. Une protection en silicone est quasiment indispensable au moins si vous êtes plusieurs à utiliser le même Meta Quest 3.

Ensuite, il y a une protection des lentilles en mousse épaisse doublée de tissus doux. Bien trop rigide et peu évidente à installer, du moins au début, elle fera malgré tout le boulot en évitant des griffures accidentelles ou d’une éventuelle brûlure due au soleil si le casque est laissé au repos face à une fenêtre ou en extérieur. Si vous déplacez votre casque dans une housse de transport, ne vous privez pas de la mettre en place pour éviter que les accessoires viennent buter contre les lentilles et viennent les rayer.

Enfin, il y a deux petits bouchons de pouce en silicone à enfiler sur les têtes des joysticks. Ils se placent facilement et amènent une sensation agréable au toucher. En cadeau bonus, un petit chiffon en microfibre noir, somme toute assez banal, mais qui sera bien utile pour nettoyer les lentilles en cas de salissures.

A titre d'information, nous avons commandé ce kit le 30 septembre dernier et l’avons reçu le 14 octobre sans frais de douane. Il coûte actuellement 13, 65 €, frais de ports compris. Nous ne pouvons que le conseiller car un kit équivalent vaut au minimum le double sur un site comme Amazon mais sans système de remplacement rapide des batteries.