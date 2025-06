HEALER : un mystérieux teaser annonce une expérience VR prévue pour l’automne 2025 sur Meta Quest 3 et 3S

Une main qui soigne, une lumière qui guide

Dans cette première vidéo d’une trentaine de secondes, aucun mot n’est prononcé. Seuls les visuels parlent : une main tendue vers une entité mystérieuse, des halos de lumière émergeant de formes énigmatiques, des stèles vibrantes de symboles… L’ensemble évoque une atmosphère mystique, presque spirituelle. HEALER semble s’orienter vers une approche contemplative, peut-être narrative, où le joueur incarnerait un personnage doté d’un pouvoir de soin ou de révélation.

La mise en scène s’appuie sur un style visuel épuré, presque cérémoniel, soutenu par une musique atmosphérique et des effets de lumière rappelant des univers comme Journey ou The Under Presents. Tout est pensé pour éveiller une émotion avant d’expliquer le concept.

Optimisé pour la mixed reality des nouveaux casques

HEALER est annoncé comme une expérience VR pensée pour les Meta Quest 3 et 3S, ce qui suggère une exploitation poussée de la réalité mixte. Ces deux casques partagent des caractéristiques techniques avancées : caméras RGB en passthrough couleur, capteurs de profondeur, tracking amélioré… Autant d’éléments qui pourraient être utilisés pour faire interagir les environnements virtuels avec l’espace physique du joueur.

L’expérience pourrait ainsi mixer éléments réels et virtuels pour renforcer l’immersion ou jouer sur la perception du monde autour de soi – un terrain encore peu exploré dans les productions actuelles.

Une sortie à l’automne 2025

La seule information concrète délivrée dans ce teaser concerne la date : HEALER est prévu pour l’automne 2025. On ignore pour l’instant s’il s’agira d’un jeu à part entière ou d’une expérience artistique plus courte. Aucun détail non plus sur les créateurs du projet ni sur son modèle économique (titre payant, gratuit, ou inclus dans Meta Quest+ ?).

À surveiller

Avec ce premier aperçu, HEALER ne cherche pas à tout dévoiler, mais à intriguer. L’approche visuelle soignée et le choix du silence comme vecteur de communication laissent penser à une production soignée, peut-être plus expérimentale que mainstream. Un projet à surveiller, notamment pour les amateurs d’expériences VR contemplatives et sensibles.