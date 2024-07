Totally Spies! Cyber Mission : une première bande-annonce teaser où la VF est à l'honneur

L'été dernier, nous apprenions qu'un jeu Totally Spies! allait voir le jour du côté de Microids, sans plus de précision. Ce n'est qu'au mois de mai que Totally Spies! Cyber Mission a proprement été introduit, lui qui nous fera suivre Alex, Clover et Sam à Singapour, cadre de la toute nouvelle saison 7. Seuls quelques visuels avaient alors été partagés pour ce jeu développé par Balio Studio. Nous découvrons à présent une courte bande-annonce teaser mêlant éléments cinématiques et gameplay.

Nous retiendrons surtout l'inclusion de la VF du dessin animé, avec les voix reconnaissables de Claire Guyot (Sam), Fily Keita (Clover), Céline Mauge (Alex) et Déborah Claude (Zerlina, qui dirige le WOOHP Monde), ainsi que la présence du générique de la saison 7, là aussi en français.

En incarnant Sam, Clover et Alex, les joueurs seront plongés au cœur de Singapour, où chaque rue et chaque recoin recèlent de secrets à découvrir. Inspiré de la saison 7 actuellement en cours de diffusion, les joueurs retrouveront Jerry, Mandy, ainsi que de nouveaux personnages comme Toby, Zerlina, et Mei Lin. Que ce soit en solo ou en mode multijoueur local jusqu'à 3 joueurs, ils auront l'occasion de maîtriser l'art de l'infiltration, de résoudre des énigmes complexes et, grâce à une variété de gadgets fashion, de sauver le monde avec style !

Au passage, la licence est présente à la Japan Expo 2024 qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, avec une exposition organisée par les éditions Vega-Dupuis et un stand pour le jeu Totally Spies! Cyber Mission avec quelques animations autour de la série et des goodies à gagner.

Totally Spies! Cyber Mission est pour rappel attendu le 31 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire au prix de 44,99 € sur Amazon et à la Fnac.