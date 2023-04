Totally Spies! : un nouveau jeu vidéo avec Sam, Alex et Clover annoncé par Microids

Dessin animé culte des années 2000 et parodie de Drôle de dames, Totally Spies! a déjà eu droit à plusieurs adaptations en jeux vidéo, mais même aujourd'hui, la franchise a encore du potentiel. C'est du moins ce que pensent Microids et Banijay Kids and Family, qui viennent d'annoncer un nouveau jeu vidéo pour ordinateurs et consoles attendu en 2024.

Cette adaptation des Totally Spies! reste encore un peu mystérieuse, mais il sera possible d'incarner Sam, Clover et Alex pour sauver la Terre en affrontant un ennemi inédit au travers de plusieurs missions avec « des mécaniques de jeu innovantes ». Stéphane Longeard, CEO de Microids, déclare :

Microids a à cœur d'adapter de manière fidèle et innovante des licences déjà connues du grand public et c'est un véritable honneur pour nous de travailler sur la licence Totally Spies!. Grâce à l'expertise de nos studios et équipes en interne, nous mettrons tout en œuvre pour offrir à la communauté un jeu à la hauteur de ses attentes.

Annick Bizet, New Business and Strategic Alliances Director chez Banijay Kids & Family, rajoute :

Nous constatons que la marque Totally Spies! est en plein essor avant le retour très attendu de la série l'année prochaine. L'expertise et la passion de Microids pour le monde des jeux vidéo en font le partenaire idéal pour recréer l'univers d'un jeu authentique et captivant pour nos fans.

Les studios rappellent au passage que Totally Spies! sera aussi de retour en série animée, en 2D, l'année prochaine grâce à Warner Bros. Discovery. Les jeunes agents secrets quitteront Los Angeles pour déménager dans une nouvelle ville et vivre des aventures inédites contre de nouveaux ennemis. Vous pouvez également retrouver Totally Spies! Le film à 9,15 € sur Amazon.