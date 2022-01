Serious Sam : un nouveau jeu encore plus givré teasé, et il devrait sortir très bientôt

Serious Sam 4 a remis la série de FPS fous sur le devant de la scène en 2020 sur PC et Stadia, et seulement en décembre dernier sur PS5 et Xbox Series X|S. Il est certainement encore beaucoup trop tôt pour parler d'un Serious Sam 5, mais Croteam et Devolver Digital ont déjà de la suite dans les idées.

What if a new Serious Sam game was being announced next week and released this month?



Et probablement même plus que dans les idées, car ils ont un tout nouveau Serious Sam sous le coude, prêt à voir le jour. Ils viennent de poster sur les réseaux sociaux une courte vidéo montrant un logo et des environnements glacés, accompagnée d'un texte sans équivoque : « Et si un nouveau jeu Serious Sam était annoncé la semaine prochaine et sortait ce mois-ci ? ». Même si la phrase est à la forme interrogative, un jeu inédit sera bien dévoilé avant le 16 janvier pour un lancement avant le 31.

S'agira-t-il d'un stand-alone court reprenant le gameplay emblématique de la saga ? D'un Battle Royale gratuit ? D'un spin-off avec des mécaniques originales ? D'un épisode spécial pour mobiles ? Nul ne le sait, mais la réponse nous sera vite donnée.