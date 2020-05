Serious Sam 4 : mois de sortie, trailer et gameplay pour le nouveau jeu PC et Stadia

La dernière fois que nous avions entendu parler de Serious Sam, c'était avec Serious Sam Collection sur Stadia. Pourtant, à côté des portages et des spin-off, Croteam a un autre très gros projet dans les cartons : Serious Sam 4: Planet Badass.

Le titre avait été introduit par un teaser badass (forcément) en 2018, mais nous n'avions pas eu tant de détails que ça sur le nouvel épisode canonique. Fans de la licence, réjouissez-vous, Serious Sam 4 fait un retour en force avec une bande-annonce dès aujourd'hui ! Elle se contente de relancer la hype via une cinématique et ne montre pas de gameplay, au contraire de quelques images et de vidéos consacrées aux principales fonctionnalités à retrouver en pages suivantes. Côté contenu, voici ce qui est prévu.

On refait le pitch?

L'humanité est en état de siège. Les hordes de Mental se propagent à travers le monde, ravageant ce qui reste d'une civilisation déjà léthargique et fébrile. Le dernier rempart face à l'invasion ? Bien évidemment, la Force de défense terrestre avec à sa tête, Sam «Serious» Stone et son escouade de commandos. Les envahisseurs sont là

Le casting emblématique de la saga et son bestiaire d'extraterrestres armés jusqu'aux dents est de retour ! Assurez avec panache face aux assauts des sbires rocambolesques de Mental. Frayez-vous un chemin face aux légendaires kamikazes sans tête et autres bébêtes rampantes, volantes ou gigotantes comme les Beheaded Rocketeer, les Kleer, les Scrapjack, les Werebull ou les Khnum! De nouveaux ennemis feront leur apparition comme le Belcher ou le brutal Zealot. Un arsenal explosif et des armes qui déchirent

Armé d'une multitude d'armes dévastatrices, choisissez votre engin de mort pour faire face à toutes les situations, car vous êtes Sam après tout. Détruisez les hordes de Mental en utilisant un vaste choix d'instruments aussi libérateurs que puissants comme le fusil à double canon, le minigun, la tronçonneuse, le tout nouveau fusil de chasse automatique ou le fameux canon iconique de Sam. Améliorez vos jouets et profitez de la beauté violente du lance-roquette et du puissant rayon laser. Chaos coopératif

En route pour l'action avec vos amis en mode coopératif en ligne à 4 joueurs ! Au menu, missions principales et quêtes secondaires faciles ou plus corsées selon vos humeurs. Vous prendrez bien un peu de testostérone en dessert ? Système de légion

Serious Sam 4 dégaine certains des plus grands moments de l'histoire de la série avec le nouveau système Legion et des champs de bataille regorgeant de milliers d'ennemis !

La grande nouvelle, c'est que Serious Sam 4, désormais dénué de sous-titre, est prévu pour août 2020 sur PC via Steam et Stadia au prix de 33,99 €. Si le cœur vous en dit, une Édition Deluxe contiendra la skin d'arme exclusive Tommy Gun Classique, la bande originale du jeu composée et mixée par Damjan Mravunac en .mp3 et formats de compression sans perte, et un artbook numérique rempli de concept arts, rendus de modèles et de magnifiques posters exclusifs. Notez que la skin Tommy Gun Classique est aussi obtenue avec toutes les précommandes sur Steam, et que toute la saga est en promotion à -80, 85 ou 90 % pendant quelques jours.