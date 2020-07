Serious Sam 4 explose tout dans une nouvelle bande-annonce, mais sans date de sortie

Officialisé en 2018, Serious Sam 4: Planet Badass se fait depuis toujours attendre, mais Croteam était évidemment présent au Devolver Direct 2020 pour parler de son FPS gore et bourrin, dévoilant notamment une bande-annonce de gameplay qui a eu le mérite de réveiller tout le monde pendant la conférence :

Dans cette vidéo, Sam s'amuse encore à tout exploser sur son passage, le titre promet d'être aussi jouissif que les prédécesseurs, mais malheureusement, Croteam et Devolver Digital n'ont toujours pas dévoilé de date de sortie pour Serious Sam 4: Planet Badass, et pourtant, la fin de la bande-annonce diffusée pendant la conférence confirme bien que le titre est attendu sur PC et Google Stadia dans le courant du mois d'août, comme prévu.

Pour rappel, Serious Sam 4: Planet Badass est également attendu sur PlayStation 4 et Xbox One, mais il restera exclusif aux PC et à Stadia pendant un an, il faudra donc attendre 2021 pour découvrir le titre sur consoles de salon, et il y a fort à parier que des versions PS5 et Xbox Series X seront au programme.