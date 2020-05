Serious Sam 4 : des versions PS4 et Xbox One prévues, mais après l'exclusivité Stadia

Serious Sam 4 a fait un retour remarqué hier, avec une bande-annonce, du gameplay, et un mois de sortie sur PC et Stadia. Le fait qu'il ne soit confirmé que pour ces deux plateformes pour août 2020 n'a d'ailleurs rien d'innocent.

Devolver Digital a confirmé à Kotaku que Serious Sam 4 était bien sous le coup d'un contrat d'exclusivité avec Google. Il n'en a pas précisé la durée exacte, mais nous devrons au minimum attendre jusqu'à 2021 pour profiter de versions PS4 et Xbox One.

Le jeu arrive toujours sur Xbox One et PlayStation 4 après la fin de sa période d'exclusivité avec Stadia.

Les exclusivités temporaires du genre étant souvent les mêmes, nous pouvons aisément imaginer un contrat d'un an nous emmenant jusqu'en août 2021, voire d'un semestre allant simplement jusqu'à janvier. Toujours est-il que les PS5 et Xbox Series X seront alors disponibles, et que Serious Sam 4 sera sûrement aussi taillé pour tourner sur ces consoles.