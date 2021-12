Serious Sam 4 : le jeu officiellement lancé sur PS5 et Xbox Series X et S en vidéo

Sorti à l'origine uniquement sur PC et Google Stadia, Serious Sam 4 se sera fait attendre sur consoles de salon. L'USK avait cependant listé une version PS5 il y a peu, et le titre a été rajouté il y a quelques heures seulement dans le Xbox Game Pass sur ordinateurs et consoles, mais seulement avec une version Xbox Series X|S toute fraîche.

Croteam et Devolver Digital font donc enfin le point de leur côté : oui, Serious Sam 4 est désormais disponible, sur PlayStation 5 comme sur Xbox Series X|S. Nous avons droit pour l'occasion à une nouvelle bande-annonce explosive, mais ni la vidéo ni le communiqué ne mettent en avant les améliorations apportées sur les consoles de nouvelle génération, le FPS n'est de toute façon pas réputé pour être une claque graphique, ni même un énorme succès avec 68/100 sur Metacritic.

Quoi qu'il en soit, Serious Sam 4 est enfin là, sur PS5 et Xbox Series X|S, il faudra sans doute faire une croix sur des versions PS4 et Xbox One. Le titre est pour rappel aussi disponible sur Stadia et PC, notamment via GOG.com à 39,99 €.