Serious Sam 4 : le scénario part dans tous les sens avec une nouvelle bande-annonce

Cette semaine sortira Serious Sam 4, nouveau jeu de tir à la première personne de la franchise de Croteam, qui a droit aujourd'hui à une nouvelle bande-annonce. Cette fois, pas de gameplay en vue, la vidéo s'attarde sur le scénario du jeu, et heureusement que les sous-titres sont là pour tout suivre.

Encore une fois, Mental envoie ses forces pour assiéger le monde et détruire la civilisation humaine, Sam Stone et l'Earth Defense Force (EDF, sans électricité) sont heureusement là pour sauver la Terre. Leur plan ? Se rendre au Vatican pour trouver un prêtre ayant accès à l'Arche d'Alliance, celle-ci contenant le Saint Graal, qui est ici un artefact extraterrestre. Rassurez-vous, le but sera encore et toujours de tirer sur un maximum de monstres plus ou moins gros.

La date de sortie de Serious Sam 4 est fixée au 24 septembre prochain sur PC et Google Stadia. Vous pouvez acheter un t-shirt du jeu à 19,95 € sur Amazon.fr.