Serious Sam 4 : Sam explose tout dans la bande-annonce de lancement

Même si elle a eu droit à quelques opus en réalité virtuelle ces dernières années, la franchise Serious Sam n'a pas eu de vrai nouveau jeu depuis 2011. Mais Croteam lance aujourd'hui Serious Sam 4, nouvel épisode avec Sam Stone bien décidé à tout faire exploser, comme à son habitude.

Dans la bande-annonce de lancement à découvrir ci-dessus, Sam ne fait pas dans la finesse et tire sur les hordes de Mental sans s'arrêter, que ce soit des kamikazes sans tête, des Beheaded Rocketeer, des Kleer, des Scrapjack, des Werebull, des Khnum ou encore le Belcher et le Zealot, de nouveaux ennemis inédits dans Serious Sam 4. Côté arsenal, nous retrouvons le fusil à double canon, le minigun, la tronçonneuse ainsi qu'un nouveau fusil de chasse automatique, sans oublier le lance-roquettes et le rayon laser. Un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs est même disponible.

Serious Sam 4 est disponible dès aujourd'hui sur PC et Google Stadia, des versions PlayStation 4 et Xbox One arriveront également lorsque l'exclusivité sera terminée. Vous pouvez acheter un PC gaming à 1 329 € sur Amazon.fr.

