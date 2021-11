Serious Sam 4 : une version PlayStation 5 listée par l'USK

Croteam a lancé en septembre 2020 Serious Sam 4, nouveau jeu de tir à la première personne à l'humour décalé à et à l'action omniprésente. Le titre n'était cependant disponible que sur PC et Google Stadia, une exclusivité pour la plateforme de cloud gaming qui fait longuement attendre les joueurs consoles.

Mais voilà que l'Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, ou USK, vient de lister dans sa base de données Serious Sam 4 sur PlayStation 5. L'organisme de classification des jeux vidéo allemand lui a attribué une interdiction aux moins de 18 ans, comme dans sa version Stadia, aucune surprise de ce côté-là.

Alors, Croteam et l'éditeur Devolver Digital vont-ils enfin se décider à sortir Serious Sam 4 prochainement sur consoles de salon ? Il semblerait, mais il faudra encore patienter pour que cela soit officiel. Et ça tombe bien, la cérémonie des Game Awards 2021 approche à grands pas. En attendant, vous pouvez déjà retrouver la bande originale du jeu sur Amazon.