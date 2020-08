Serious Sam 4 : Sam sauve le Vatican à bord d'une Papamobile un peu spéciale

Serious Sam 4 explosera nos ordinateurs et appareils dotés de Google Stadia le mois prochain, mais d'ici là, Croteam continue de partager des vidéos de son jeu de tir à la première personne explosif. Le titre était présent au Future Games Show de ce soir, avec une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le moins insolite.

Vous le savez, dans Serious Sam 4, Sam Stone doit sauver le monde face à l'invasion de Mental et son armée, avec un tas d'armes différentes. Mais au cours de l'aventure, notre héros va visiblement faire un détour par le Vatican, et par chance pour lui, le Pape a laissé dans un coin sa Papamobile. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une simple voiture modifiée sans le toit et avec une vitre blindée, non, la Papamobile dans Serious Sam 4 est un énorme mecha équipé de mitrailleuses lourdes et de lances-roquettes, sans oublier la petite voix robotique qui prêche la parole du Seigneur dans la cabine. L'outil idéal pour envoyer les hordes de Mental au ciel.

Pour rappel, la date de sortie de Serious Sam 4 est fixée au 24 septembre 2020 sur PC et Google Stadia, le titre arrivera par la suite sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour les nostalgiques, Serious Sam HD est vendu 9,95 € sur Amazon.fr.