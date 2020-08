Serious Sam 4: Against All Odds, une première vidéo Countdown revient sur les origines de Croteam

Le mois prochain sortira enfin Serious Sam 4: Against All Odds, nouveau jeu de tir explosif développé par Croteam et édité par Devolver Digital. Les studios ont lancé cette semaine une série de vidéos dénommées Countdown (compte à rebours), il y en aura cinq au total, et voici la première :

Dans cette vidéo Countdown to Serious Sam 4: Against All Odds, Croteam se souvient de ses premières années, dans une Croatie toute jeune (le pays a déclaré son indépendance en 1991) et sans un sou. Difficile de trouver du financement et du matériel pour développer des jeux à l'époque, il fallait également faire son service militaire pendant un an, mais Croteam a réussi à se débrouiller et a créé ses propres outils pour concevoir ses premiers jeux, avant de s'attaquer à la franchise Serious Sam au début des années 2000.

Pour rappel, la date de sortie de Serious Sam 4: Against All Odds est fixée au 24 septembre 2020 sur PC et Google Stadia. Le titre débarquera par la suite sur PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver un cache-cou, faisant office de masque, avec le logo du jeu contre 11,99 € sur Amazon.fr.