Serious Sam 4 : une date de sortie précise, mais avec un peu de retard

Il en aura mis du temps à être concrétisé, mais Serious Sam 4 est désormais presque prêt à voir le jour. Croteam nous avait promis un lancement en exclusivité temporaire sur PC et Stadia pour août, avant que des versions consoles ne soient livrées en 2021.

Mais alors que nous entrons dans le mois en question, le studio dévoile des plans légèrement différents. Le projet sera finalement un peu en retard sur le planning initial. Pas de panique, la date de sortie de Serious Sam 4 n'est pas si éloignée que ça non plus, car elle est fixée au 24 septembre sur Steam et Stadia, en édition classique à 39,99 € ou Digital Deluxe Edition avec quelques bonus. Vous pouvez aussi le trouver chez notre partenaire Gamesplanet à 33,90 €.

Vous allez donc pouvoir dégommer du Mental à tire-larigot dès le mois prochain. Une vidéo toujours aussi décalée est à retrouver ci-dessus pour accompagner cette information.

Lire aussi : Serious Sam 4 explose tout dans une nouvelle bande-annonce, mais sans date de sortie