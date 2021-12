Xbox Game Pass : un FPS de furieux ajouté par surprise au catalogue, des annonces teasées pour bientôt

Serious Sam 4 était officiellement disponible sur PC via Steam et GOG ainsi que sur Stadia depuis l'année dernière, mais ses portages sur consoles étaient encore attendus. Surprise, Croteam vient de sortir le titre sur le Microsoft Store, aussi bien sur les PC que sur les machines de salon avec une version Xbox Series X|S. L'absence d'édition Xbox One et de communication autour de ce lancement laisse penser à une petite erreur de timing, mais nous n'allons pas nous en plaindre. Surtout que Serious Sam 4 intègre au passage le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass pour console, pour notre plus grand plaisir.

Si vous ne connaissez pas le shooter déjanté, voici comment il est décrit dans la boutique.

L'humanité est assiégée par la horde de Mental qui se propage dans le monde entier et ravage les restants de notre civilisation brisée de sa pleine puissance. La dernière forme de résistance à l'invasion est la Force de Défense Terrestre menée par Sam « Serious » Stone et son escouade lourdement armée de commandos marginalisés. Croteam signe le retour de Serious Sam avec cette préquelle de choc intensifiant le chaos à un niveau sans précédent. La formule classique de la série Serious Sam a été repensée et fournit au joueur un arsenal imparable afin de combattre un nombre d'ennemis inimaginable, où le mouvement continu et l'esquive seront indispensables pour se sortir de situations impossibles.

Thank you, Melissa pic.twitter.com/shmfYt5tCo — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 6, 2021

Dans le même temps, les réseaux sociaux Xbox ont commencé à teaser l'annonce de 4 nouveaux titres qui intégreront le Xbox Game Pass pour PC dès leur lancement. Rien ne dit qu'aucun d'entre eux n'existera pas aussi sur Xbox One ou Xbox Series X|S ni ne sera aussi ajouté au Xbox Game Pass pour console, mais il faudra attendre les Game Awards de vendredi matin pour être fixés. Le portage de Serious Sam 4 aurait-il d'ailleurs dû être évoqué à ce moment-là ? Pour être complet, Aggiornamenti Lumia, site spécialisé dans l'analyse en temps réel du Microsoft Store, assure que Mass Effect : Édition Légendaire sera lui aussi bientôt ajouté au XGP.



Vous pouvez pour rappel profiter de l'ensemble des offres via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

