Xbox Game Pass : les nouveautés de décembre 2021 dévoilées, avec un très gros morceau !

L'année va finir en beauté pour le Xbox Game Pass. Et ce sera en grande partie grâce à Halo Infinite, dont la campagne sera intégrée au service dès son lancement du 8 décembre. Les abonnés Ultimate recevront d'ailleurs des bonus exclusifs chaque mois pour le mode multijoueur en free-to-play, en commençant par le pack Pass Tense.

Le reste du programme de la première partie du mois reste tout de même très intéressant, avec les déjà confirmés Among Us et Aliens: Fireteam Elite, ou encore Final Fantasy XIII-2 et Stardew Valley. 6 titres vont cependant dire au revoir aux abonnés le 15 décembre, dont les appréciés Guacamelee! 2 et Wilmot’s Warehouse.

Le calendrier complet de ces 2 prochaines semaines est lisible ci-dessous.

Prochainement

ANVIL (Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Anvil est un organisme chargé d’enquêter sur les Chambres, des vestiges d’anciennes civilisations extraterrestres dispersés aux quatre coins de l’univers. Incarnez un Breaker et partez à la conquête de galaxies inconnues ! Chaque galaxie est constituée d’une série de planètes aléatoires dans lesquelles vous attendent des Boss uniques et redoutables. Éradiquez la menace et ouvrez la Chambre d’une galaxie pour mettre la main sur de prodigieux pouvoirs !

Archvale (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Plongez dans un Bullet Hell doté de mécaniques de RPG pour maîtriser les armes et les capacités dont vous aurez besoin afin de venir à bout des différents ennemis qui vous attendent dans un monde en constante évolution. Il vous faudra vaincre les forces du mal pour découvrir la vérité sur Archvale.

Final Fantasy XIII-2 (Console & PC) – 2 décembre

Découvrez de nouveaux personnages dans une aventure épique, et explorez des environnements ouverts au fil de combats plus stratégiques que jamais. Il ne s’agit plus uniquement d’affronter le destin, le temps est venu de changer l’avenir et le monde !

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Faites une pause et profitez d’un défi que vous surmonterez en toute sérénité : tondre la campagne anglaise dans Lawn Mowing Simulator.

Rubber Bandits (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Rubber Bandits est un jeu de combat loufoque multijoueur où vous devrez voler et récupérer autant d’argent que vous le pourrez ! Préparez-vous à des combats hilarants à la physique étonnante avec des armes un peu folles et un casting de criminels impressionnant. Évitez les pièges mortels, débarrassez-vous de vos rivaux et fuyez la police pour commettre le braquage parfait !

Stardew Valley (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père dans Stardew Valley. Armé·e de vieux outils et de quelques pièces, vous voilà prêt·e à démarrer une nouvelle vie. Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l’abandon en foyer prospère ?

Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Warhammer 40,000: Battlesector est un jeu de stratégie palpitant au tour par tour se déroulant dans l’univers du 41e millénaire. Choisissez votre camp, développez votre armée, constituez une équipe de héros puissants et luttez pour la victoire en vous appuyant sur une stratégie brillante, des compétences hors pair et un arsenal dévastateur.

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Entrez dans le marché impitoyable et compétitif du commerce d’organes. Échangez des viscères avec des gens louches. Évitez que les organes-sangsue dévorent le reste de la marchandise qui se trouve dans votre soute. Inondez les galaxies de viande. Remplissez-vous les poches. Voici Space Warlord Organ Trading Simulator : un jeu de science-fiction qui simule un marché d’horreurs corporelles étrangement fascinant.

Halo Infinite (Cloud, Console & PC) – 8 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Tandis que l’espoir meurt et que le sort de l’humanité est en jeu, le Major s’apprête à affronter son plus redoutable ennemi à ce jour. Enfilez l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et explorer l’immensité de l’anneau. Profitez dès aujourd’hui gratuitement de la Bêta multijoueur d’Halo Infinite et de tout le contenu de la Saison 1 : Héros de Reach : vous conserverez votre progression lors de la sortie du jeu complet, le 8 décembre.

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console & PC) – 9 décembre

Sur le pont, pirates ! Affrontez des hordes d’ennemis aux côtés de vos fidèles alliés et profitez de l’action de One Piece dans One Piece: Pirate Warriors 4 ! Vous serez au cœur du monde de One Piece tandis que les bâtiments s’effondreront autour de vous, sous les coups balayant la fumée et la poussière sur le champ de bataille.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 décembre

Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne vous plongeant dans l’univers emblématique d’Alien, où votre escouade de Marines coloniaux aguerris affronte la menace Xénomorphe dans une lutte désespérée.

Among Us (Console) ID@Xbox – 14 décembre

Jouez avec 4 à 15 joueuses ou joueurs en ligne ou via Wi-Fi local et préparez votre vaisseau au décollage, mais ouvrez l’œil (et le bon) car au moins un de vos coéquipiers est en fait un imposteur farouchement déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues et à massacrer tout le monde. Restez connectés, le jeu sera bientôt disponible dans le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) !

Au cas où vous l’auriez manqué

Before We Leave (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Redécouvrez votre civilisation perdue et aidez-la à renaître de ses cendres dans Before We Leave, un jeu de développement urbain qui se déroule dans un recoin agréable de l’univers. Cultivez, récoltez et gérez vos ressources pour aider vos colonies à prospérer et partagez vos biens entre les terres hexagonales et les planètes qui vous entourent. Détendez-vous, développez votre société et créez un système solaire peuplé de gens heureux, à votre propre rythme. Bien sûr, vous devrez surmonter des obstacles, alors utilisez votre ingéniosité et vos recherches pour faire face aux défis que vos ancêtres ont dû relever.

Generation Zero (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Generation Zero est un jeu d’action/infiltration offrant un monde varié et enrichissant à explorer et des mystères à percer. Jouez seul·e ou avec un à trois amis dans un vaste monde ouvert qui fera appel à toute votre ingéniosité. Car survivre, c’est déjà gagner.

Mind Scanners (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Mind Scanners est une simulation psychiatrique rétrofuturiste dans laquelle vous devez diagnostiquer les citoyens d’une métropole dystopique. Vos patients sont tous plus bizarres les uns que les autres, faites votre tournée et servez-vous d’appareils tout droit sortis d’un jeu d’arcade pour les traiter. Gérez votre temps et vos ressources afin de garantir l’équilibre de la Structure. N’oubliez pas, vous êtes responsable de vos patients.

theHunter: Call of the Wild (PC) ID@Xbox – Disponible

theHunter: Call of the Wild offre l’expérience de chasse la plus immersive jamais créée. Découvrez un monde ouvert plein de vie : cerfs majestueux, bisons imposants, innombrables oiseaux, insectes et autres créatures sauvages. En plus de vous offrir une expérience luxuriante en solo, theHunter: Call of the Wild propose des options multijoueurs uniques en coopération ou en compétition jusqu’à 8. Partagez l’ultime expérience de chasse et remportez le titre de meilleur chasseur.

Contenus téléchargeables et mises à jour

Age of Empires III: Definitive Edition : extension Mexican Civilization – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass pour PC et Ultimate économisent 10 % sur cette extension ! Ce contenu apporte pour la première fois les Mexicains comme civilisation jouable dans Age of Empires III: Definitive Edition. La civilisation mexicaine offre de nombreuses nouveautés, dont deux explorateurs inédits, une mécanique unique de révolution, 8 unités, 2 bâtiments et une nouvelle métropole.

Minecraft : mise à jour Caves & Cliffs : Partie II – Disponible

Montez très haut et creusez très profond dans la deuxième partie de la mise à jour Cave & Cliffs ! Escaladez des montagnes plus imposantes, découvrez des grottes immenses et minez des veines d’or impressionnantes. Profitez de biomes inédits, repoussez les limites grâce à une hauteur de monde améliorée et naviguez dans ces nouveaux lieux. Illuminez votre monde avec des bougies et utilisez-en une pour la mettre sur un gâteau et célébrer votre nouveau statut d’explorateur des profondeurs et de maître des hauteurs !

Sea of Thieves : Saison Cinq – 2 décembre

Enterrez vos trésors, partez à la recherche de ceux des autres grâce au Tableau des Quêtes et déclenchez des explosions dans la Saison Cinq de Sea of Thieves ! Découvrez les nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations visant à rendre l’expérience plus agréable lors de vos prochaines aventures sur la mer des voleurs !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

C’est un grand moment pour les Avantages : nous sommes ravis de vous annoncer que les membres du Xbox Game Pass Ultimate recevront tous les mois des bonus pour le multijoueur d’Halo Infinite et cela commence dès le 8 décembre ! N’oubliez pas de réclamer cet Avantage et bien d’autres en vous rendant dans la section Avantages de votre console Xbox, de l’application Xbox sur PC Windows et de l’application mobile Xbox Game Pass.

Multijoueur d’Halo Infinite : le pack “Pass Tense” pour le MA40 AR – 8 décembre

Personnalisez votre arsenal en multijoueur avec l’apparence Pass Tense pour le fusil d’assaut MA40 et obtenez 2 Boosts d’XP ainsi que 4 Challenge Swaps ! Vous aurez besoin de télécharger le multijoueur d’Halo Infinite pour proposer de cet Avantage, celui-ci est disponible gratuitement sur Xbox, PC et dans le Xbox Cloud Gaming.

Dauntless : Pack du Nouvel An – 2 décembre

Fêtez la nouvelle année avec ce pack pour Dauntless ! Obtenez des éléments cosmétiques exclusifs comme le skin Poison Drake’s Eye lantern et l’emote Monster Breath, ainsi que 14 jours d’abonnement au Slayer’s Club et 25 clés de patrouille.

Apex Legends : Charme d’arme RIG Helmet – 2 décembre

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce Charme d’arme RIG Helmet, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme préférée et battez-vous pour la gloire, la célébrité et la fortune avec style.

World of Warships: Legends – Hero’s Companion – 2 décembre

Récupérez un contre-torpilleur premium du Royaume-Uni pour commencer comme il se doit dans World of Warships: Legends ou pour l’ajouter à votre collection ! Ce pack inclut le Medea, mais aussi divers éléments comme des boosters, des crédits, des objets permettant de faire progresser votre niveau de commandement et des camouflages. Réclamez cet Avantage pour que la marée soit en votre faveur !

Ils nous quittent le 15 décembre

Les jeux suivants quitteront bientôt la bibliothèque du Xbox Game Pass, rejouez-y tant qu’ils sont encore là et n’oubliez pas qu’en tant que membre, vous bénéficiez de jusqu’à 20 % de réduction pour les acheter avant leur départ !