Halo Infinite : la campagne lancée avec de belles promesses en vidéo

Le retour de Master Chief est désormais imminente et se fera sans faute le 8 décembre prochain, puisque Halo Infinite est passé gold récemment, du moins sa campagne solo, puisque le multijoueur free-to-play a déjà eu droit à un lancement anticipé en bêta plus dans tôt dans le mois. Celui qui est qualifié comme « le plus grand Halo » de la licence vient donc d'avoir droit à sa bande-annonce de lancement, qui nous plonge dans le feu de l'action sur le Halo Zeta face aux Parias et leur chef Escharum.

Une menace implacable, un terrain de jeu immense riche en possibilités de gameplay et toujours le Master Chief en guise de sauveur, les promesses sont là, il ne reste plus qu'à transformer l'essai d'ici quelques jours en découvrant tout ce sur quoi 343 Industries a œuvré.

Lorsque tout espoir est perdu et que le sort de l'Humanité est en jeu, le Master Chief est prêt à affronter l'ennemi le plus impitoyable qu'il ait jamais rencontré. Entrez dans l'armure du plus grand héros de l'Humanité pour vivre une aventure épique et explorer les vastes étendues du Halo Zeta, des hauteurs époustouflantes aux profondeurs mystérieuses sous l'anneau. Sauvez les marines de l'UNSC pour obtenir des renforts dans votre combat contre un ennemi redoutable connu sous le nom de Parias. Profitez d'une véritable liberté spartiate dans l'expérience Halo la plus grande, la plus ouverte et la plus riche en aventures à ce jour.

Halo Infinite sera disponible dans le Game Pass dès son lancement sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez cependant vous procurer une copie physique si vous le souhaitez, vendue 64,99 € sur Amazon.

