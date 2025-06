TEST Stellar Blade : un portage PC bien musclé ou pas ?

Toujours aussi pétant !





Après avoir électrisé les joueurs sur PlayStation 5, Stellar Blade débarque sur PC dans une version taillée pour les machines de guerre comme pour les configurations plus modestes. L’occasion idéale de redécouvrir l’odyssée futuriste d’Eve, entre chorégraphies de combat millimétrées et panoramas post-apo à couper le souffle. Alors, ce portage PC est-il à la hauteur et donne-t-il envie de craquer ? Il est temps d’en parler.

Oui, ça claque !

Ne tourons pas autour du pot et autant le dire tout de suite, oui, Stellar Blade en a sous le capot. Peu importe le niveau de détails choisi, le titre reste visuellement impressionnant. Même en paramètres Faible, l’ensemble conserve une certaine élégance, avec des environnements soignés et des jeux de lumière efficaces. Certes, certains éléments disparaissent des environnements et diverses textures perdent en qualité, mais l’aspect globale reste plaisir à regarder. Le but est de gagner en ressource pour que les petites configurations puissent en profiter.

Configurations Faible à gauche, et en Très Elevée à droite



Cependant dès que nous poussons les curseurs à fond, l’expérience devient carrément somptueuse. La direction artistique, entre science-fiction organique et ruines industrielles, en ressort encore plus marquante, magnifiée par des paysages en 4K et les technologies d’upscaling comme DLSS ou FSR 3 pour aider un peu en cas de besoin (et selon votre matériel). Autre point et pas des moindres, il y a un paramètre « Console hybride ». Késako ? Le jeu va tout simplement s’adapter à votre machine portable adorée (comme les ROG Ally, MSI Claw, Lenovo, etc.), afin d’avoir un jeu sympathique à visionner, tout en ayant un framerate stable. Une option bienvenue pour ceux qui aiment se trimballer ce type de production de la poche !

Rendus en 21:9 et 32:9



Mais ce qui change vraiment la donne sur PC, c’est la prise en charge des formats 21:9 et 32:9. L’image gagne en ampleur, les panoramas s’étirent avec majesté, et l’action gagne en lisibilité. Anticiper les attaques ennemies ou repérer une ouverture devient plus instinctif, surtout dans les arènes plus ouvertes. Ce champ de vision élargi ne fait pas que flatter l’œil ; il améliore aussi la lecture du jeu. Et pour les plus technophiles, la prise en charge des hautes fréquences d’images débloquées est un vrai plus, surtout avec une bonne carte graphique. Oui, ça claque !

Notation Verdict 18 20