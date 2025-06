Stellar Blade lancé sur PC, le contenu de la mise à jour 1.011 détaillé et une excuse publique du directeur Hyung-Tae Kim

Source: Shift Up et PlayStation

Nous sommes le 12 juin et c'est donc aujourd'hui qu'est sorti Stellar Blade sur PC (Steam et Epic Games Store), dont une démo est disponible depuis fin mai pour faire découvrir le début de l'aventure et voir si votre configuration répond aux exigences de Shift Up, qui sur le papier ne sont pas trop élevées. Le succès est déjà au rendez-vous pour le studio sud-coréen, puisque SteamDB indique que près de 100 000 joueurs en simultanée étaient en train d'y jouer ces dernières heures. Bien évidemment, une bande-annonce de lancement a donc été diffusée pour l'occasion, utilisant comme mélopée l'une des compositions de l'OST se nommant Democrawler, un morceau d'opéra interprété par la Française Pernelle Gelsi.

Cette arrivée sur PC s'accompagne du lancement d'une édition Complète comme nous l'avions déjà vu, qui coûte donc 89,99 € sur PC et 99,99 € sur PS5, réunissant tous les contenus déjà parus, dont le DLC Goddess of Victory: Nikke qui est également une nouveauté et coûte séparément 9,99 € peu importe la plateforme. Le Pack Tachyon qui est un bonus d'achat de ce gros bundle peut aussi être obtenu contre 0,99 €. Clairement, ces différences de tarif entre plateformes continuent d'être une aberration...

Le seul avantage qu'ont ici les possesseurs de la console de Sony par rapport à la plateforme de Valve est de pouvoir se procurer le Double pack d'extension qui réunit les deux DLC pour seulement 17,99 €, réalisant ainsi une légère économie, ceux sur ordinateurs devant soit les prendre séparément ou opter directement pour la Complete Edition. Étrangement, cette dernière est actuellement marquée indisponible sur l'EGS, tandis le Twin Pack est lui bien présent... cherchez la logique. Notez qu'il n'y a pas eu d'ajout de Trophées supplémentaires et que la liste des Succès est identique.

Sur PS5, une mise à jour 1.011 a également été déployée, dont voici le changelog :

Défi de boss : Mann a été ajouté.

Disponible après une première partie. Battez Mann pour obtenir une nouvelle tenue pour EVE.

De nouveaux éléments cosmétiques peuvent être acquis au cours du jeu :

25 nouvelles tenues pour EVE ;



9 nouveaux accessoires pour EVE.

L'artbook numérique est disponible après avoir terminé une première partie.

Des améliorations du mode Photo et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées :

3 nouvelles expressions faciales pour EVE ;



4 nouvelles poses pour EVE et Lily ;



Fonction de sauvegarde des préréglages ajoutée ;



Jusqu'à 6 lumières peuvent désormais être utilisées.

Trois nouvelles musiques de fond ont été ajoutées à la platine et sont disponibles à l'écoute au camp : Lullaby of Secret, Just Fine et Blur.

La synchronisation labiale pour le doublage chinois est désormais prise en charge.

Le doublage japonais peut désormais être sélectionné dans toutes les régions.

La fonctionnalité de mappage des touches a été ajoutée pour la DualSense.

Une fonction de prévention des chutes a été ajoutée (peut être activée/désactivée via les options) pour améliorer l'expérience des phases de plateforme.

Divers autres correctifs de bugs.

Enfin, le directeur Hyung-Tae Kim a pris la parole en réaction à la présence d'une « Clé-CD de tenue Nikke » uniquement disponible pour l'achat de l'édition Complète, ce qui pénalise évidemment les joueurs PS5 ayant soutenu le projet à son lancement. Même s'il ne s'agit que d'un bonus à destination de Goddess of Victory: Nikke, la communauté n'a pas manqué de faire savoir son mécontentement. Visiblement, un geste devrait être fait, mais nous n'avons pour le moment aucune précision.

Bonjour, je suis Hyung-Tae Kim, le directeur de Stellar Blade. C'est avec le cœur lourd que je vous contacte pour partager mes impressions sur l'édition Complète et le code du costume de GODDESS OF VICTORY: NIKKE, en espérant vous parler en toute sincérité. Tout d'abord, le code de skin bonus pour le jeu mobile GODDESS OF VICTORY: NIKKE est inclus avec l'achat de l'édition Complète. Vous pouvez également débloquer ce costume via les achats en jeu de GODDESS OF VICTORY: NIKKE. (La Clé-CD fait référence au code de skin bonus.) Nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir un maximum de contenu. Cependant, créer une passerelle entre deux jeux sur mobile et console, chacun géré par des équipes et des entités commerciales différentes, afin d'offrir des récompenses de valeur égale a été un défi de taille. Pour être tout à fait honnête, j'ai manqué de discernement et de compétence. Je vous prie de m'excuser sincèrement pour la déception que cela a causée à la communauté PS. Nous nous engageons donc à explorer avec sincérité les solutions possibles pour nos joueurs. En attendant que les détails soient finalisés, sachez que nous ferons tout notre possible pour garantir votre satisfaction. En attendant de pouvoir vous en dire plus, je vous demande humblement votre patience et votre compréhension. Merci de votre soutien. Avec tout notre respect et notre gratitude, Hyung-Tae Kim

La solution la plus simple à ce désagrément aurait été d'offrir ladite skin aux acheteurs du DLC, puisque personne ne pouvait déjà l'avoir...

Si vous souhaitez débuter votre aventure sur PC, Gamesplanet propose justement cette Complete Edition de Stellar Blade à seulement 80,99 €, tandis que le jeu de base est vendu 62,99 €.

